Trump, Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump, Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya Gönderiyor

ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Bessent'i Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı.

12.02.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi için Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"Hazine Bakanı Scott Bessent'i Ukrayna'ya Başkan Zelenskiy ile görüşmeye gönderiyorum." ifadesini kullanan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakında son bulacağını, bulması gerektiğini, çok fazla ölüm ve yıkım olduğunu belirtti.

Trump, "ABD, küresel olarak milyarlarca dolar harcadı, (karşılığında) gösterilecek çok az şey var. Amerika güçlü olduğunda, dünya barış içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasında, Bessent'in Ukrayna lideriyle yaptırımlar, nadir toprak mineralleri ve ABD fonlarının nereye gittiği konularını görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Başkan Yardımcısı JD Vance'in sözcüsü Fox News'e, Vance'in de 14 Şubat'ta Almanya'da başlayacak Münih Güvenlik Konferansı programı kapsamında Zelenskiy ile görüşeceği bilgisini teyit etti.

Trump, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un yakın zamanda Ukrayna'yı ziyaret edeceğini, kendisinin de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile "muhtemelen" bu hafta konuşacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi gerektiğini ve bunun için her iki ülkenin liderleriyle yakın zamanda görüşeceğini belirtmişti.

Münih'te yapılacak konferansa, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de katılacak. Konferansta, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı en önemli gündem maddesi olacak.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
20:49 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
09:24 Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
09:22 Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
09:18 Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar
08:57 Survivor’da Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıçcı’nın akıbeti belli oldu Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
08:55 DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 01:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Trump, Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.