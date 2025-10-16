Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi

Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi
16.10.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'ye Venezuela topraklarında "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle operasyon izni verdiğini açıkladı. Karar, bölgede 10 bin ABD askerinin bulunduğu bir dönemde yeni bir krize neden olabilir.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, CIA'in Venezuela'da gizli operasyonlar düzenlediği iddiaları hakkında konuştu. Trump, CIA'ye bu konuda yetki verdiği iddiasını doğrulayarak, bunun temelde "ABD'ye Venezuela üzerinden gelen uyuşturucuyla mücadele" gerekçesine dayandığını savundu.

"İKİ NEDENDEN DOLAYI ONAY VERDİM"

ABD Başkanı, "Aslında buna iki nedenden dolayı onay verdim. Birincisi, hapishanelerini boşaltıp bu suçluları ABD'ye getirdiler. Açık sınır politikamız olduğu için sınırdan girdiler." dedi.

Trump, diğer gerekçenin de bu ülke üzerinden ABD'ye getirilen uyuşturucu ile mücadele olduğunu savunarak, "Venezuela'dan ciddi miktarda uyuşturucu geliyor ve bunların çoğu deniz yoluyla geliyor, ancak biz bunları karadan da durduracağız." değerlendirmesini yaptı.

MADURO SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, CIA'in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef almaya yetkilendirip yetkilendirilmediği yönündeki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Trump, "Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum. Bana sorulması saçma bir soru. Aslında saçma bir soru değil ama cevaplamam saçma olmaz mıydı? Ama sanırım Venezuela baskı altında." dedi.

Venezuela'nın, ABD'yi düzensiz göçmen "mahkumlarla, akıl hastalarıyla, suçlu insanlarla doldurduğunu" savunan Trump, artık buna izin vermeyeceklerini, Karayipler'deki denizi izlemeye devam edeceklerini söyledi.

ABD'nin, Porto Riko'daki üslerinde 10 bin askeri bulunuyor. Karayipler'de de toplam 8 savaş gemisi ve bir denizaltı görev yapıyor.

BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIK DÜNYAYI TEDİRGİN EDİYOR

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Basın Toplantısı, Donald Trump, Operasyon, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, CIA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’a 18 yaş sınırı geldi Instagram'a 18 yaş sınırı geldi
Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak
ABD’den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı 6 kişi hayatını kaybetti ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti
Yok artık Osimhen Tek başına tarih yazdı Yok artık Osimhen! Tek başına tarih yazdı
Altında fren yok Dev bankaların tahminleri de uçtu Altında fren yok! Dev bankaların tahminleri de uçtu

07:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Teklif Macron’dan gelmiş: Asker verir misiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?
23:58
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız
23:49
Temsilcisi yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe, Kenan Yıldız’ı ’’Alay ederek’’ reddetmiş
Temsilcisi yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe, Kenan Yıldız'ı ''Alay ederek'' reddetmiş
22:17
70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı
70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı
21:47
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze’ye dönebilir
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir
21:17
Pakistan, Afganistan’ın en kritik binasını vurdu
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir’deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2025 07:40:21. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.