Trump'tan Zafer Mitingi: 'Amerika'yı Yeniden Harika Yapacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Zafer Mitingi: 'Amerika'yı Yeniden Harika Yapacağız'

Geniş Video İzle

Trump, Washington'da düzenlenen mitingde yasadışı göçmenlerle mücadele ve sınır güvenliği vaatlerinde bulundu.

20.01.2025 07:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trump'tan zafer mitinginde gövde gösterisi: "Amerika'yı yeniden harika yapacağız"

Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak görevi devralmadan önce Washington'da düzenlenen mitingde, ülke tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatma vaadini yeniledi

WASHINGTON - Washington'daki Capital One Arena'da düzenlenen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap Zafer Mitingi"nde binlerce destekçisine seslenen Trump, başkanlık kampanyasının temel vaadi olan sınır güvenliğini hızla hayata geçireceğini söyledi. "Yarın güneş battığında ülkemize yönelik işgal durmuş olacak" sözleriyle yasa dışı göçmenlik ve sınır güvenliği konusundaki kararlılığını vurguladı. Trump, konuşmasının hemen başında, "Kazandık ve bu zafer Amerika'nın yeniden yükselişinin başlangıcı olacak" diyerek coşkulu bir atmosfer yarattı.

ABD tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonu

Trump, yasadışı göçle mücadele için ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatmayı planladığını belirtti. Trump'ın bu iddialı vaadi, milyonlarca göçmenin sınır dışı edilmesini içeriyor. Ancak uzmanlar, bu ölçekte bir operasyonun lojistik zorluklara yol açacağını ve yıllar sürebileceğini öngörüyor. Ayrıca, operasyonun yüksek maliyeti kamuoyu ve siyasi çevrelerde tartışma yaratıyor.

Trump, konuşmasında yasa dışı göçmenlerin ABD'ye girişini durdurmak için daha agresif sınır politikaları uygulayacağını ifade etti. "Venezuela hapishanelerini boşaltıp bize gönderiyorlar" diyen Trump, sınır güvenliği konusunda Biden yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. Trump ayrıca yasadışı göçmenlerin işlediği suçları öne çıkaran bir video izlettirerek, bu politikalara olan desteği artırmayı amaçladı.

Yemin töreni öncesi kararnamelerle geliyor

Trump'ın ilk başkanlık gününde 200'den fazla idari kararname imzalayacağı öne sürüldü. Bu kararların önemli bir kısmının sınır güvenliğiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Trump'ın planladığı bazı önlemler arasında şunlar yer alıyor:

"Meksika'da Kal" politikası: Meksikalı olmayan sığınmacıların ABD'deki mahkeme tarihlerini Meksika'da beklemelerini zorunlu kılacak bu politika yeniden yürürlüğe girecek.

Uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi: Kartellerle mücadelede sert önlemler alınacak.

ABD-Meksika sınırında olağanüstü hal ilan edilmesi: Sınır güvenliği için geniş yetkiler kullanılacak.

Bu politikalar, göçmenlik savunucuları arasında büyük endişe yarattı. Uzun süredir ABD'de yaşayan, yasalara uyan göçmenlerin ve ABD vatandaşı aile üyelerinin de etkilenebileceği belirtiliyor.

Ulusal güvenlik ve askeri planlar

Trump, konuşmasında ulusal güvenlik planlarına da geniş yer verdi. ABD'ye yönelik tehditlere karşı kapsamlı bir füze savunma sistemi olan "Demir Kubbe" projesine başlanacağını duyurdu. İsrail'in başarılı füze savunma sistemine atıfta bulunan Trump, "Ordumuz modernize edilecek ve gücüne güç katılacak" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Apple CEO'su Tim Cook ile yaptığı görüşmeden bahsederek, ABD'de büyük yatırımlar yapılacağına dair güvence aldığını söyledi. Cook'un ABD ekonomisine milyarlarca dolar yatırım yapmayı planladığını ifade eden Trump, bu yatırımların ülkenin ekonomik yükselişine katkı sağlayacağını belirtti.

Destekçiler soğuğa rağmen saatlerce bekledi

Dondurucu soğuğa ve yağmura rağmen binlerce Trump destekçisi, mitinge katılmak için Washington'da uzun kuyruklar oluşturdu. "ABD! ABD!" sloganları atan kalabalık, içeri girmek için saatlerce bekledi. Destekçilerin birçoğu Trump'ın kırmızı ceketlerini ve MAGA şapkalarını giyerek mitingde hazır bulundu.

58 yaşındaki Val Tordjman, Denver'dan Washington'a seyahat ettiğini ve Trump'ı şahsen görebilmek için geceyi arenanın dışında geçirdiğini belirtti. "Bu, ömür boyu bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsat" diyen Tordjman, içeri girdiğinde gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Elon Musk ve üst düzey destekçiler

Miting sırasında sahneye çıkan Elon Musk, Trump'a desteğini yineledi. Musk'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimleri ve Trump'ın danışman kadrosundan kişiler de etkinlikte konuşma yaptı. Ayrıca, eski başkanın ikinci dönem yönetiminde kilit rollerde olacak danışmanların açıklamaları, Trump'ın politikalarının yönünü gözler önüne serdi.

Washington'da güvenlik önlemleri en üst seviyede

Trump'ın yemin töreni, ABD Kongre Binası'nın kubbesi altında yapılacak. Tören günü yaklaşık 25 bin kolluk kuvveti personeli görev yapacak. Washington genelinde çelik çitler, beton bariyerler ve artırılmış güvenlik önlemleriyle hazırlıklar tamamlandı.

Trump'ın sözleri ve geleceğe dair iddiaları

Trump, konuşmasının sonunda uluslararası politikalarla ilgili iddialı vaatlerde bulundu. Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini ve Orta Doğu'daki kaosu bitireceğini belirten Trump, aynı zamanda Üçüncü Dünya Savaşı'nın önüne geçeceklerini ifade etti. Ayrıca, John F. Kennedy, Robert Kennedy ve Martin Luther King Jr.'ın suikastlarına dair gizli belgeleri kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

Trump\'tan Zafer Mitingi: \'Amerika\'yı Yeniden Harika Yapacağız\'
Kaynak: İHA

Donald Trump, Donald Trump, Washington, Göçmenler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Zafer Mitingi: 'Amerika'yı Yeniden Harika Yapacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
06:38 İsrail’in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktığı anlar kamerada İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktığı anlar kamerada
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
23:46 Sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD’de yeniden erişime açıldı Sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı
15:34 Son kararı kim verecek Solskjaer’den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri Son kararı kim verecek? Solskjaer'den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:19 Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’taki maaşı belli oldu Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu
15:14 Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:51 Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor
14:46 Özel’in masasındaki ankette çarpıcı sonuç Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç
14:17 İspanyollar duyurdu: İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray’a İspanyollar duyurdu: İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray'a
14:17 DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı’nın oğlu DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 08:40:18. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Zafer Mitingi: 'Amerika'yı Yeniden Harika Yapacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.