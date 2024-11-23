TSE'den Yeşil OSB Belgeleri

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Türk Standartları Enstitüsü (TSE), "Yeşil OSB" ve "Su Verimliliği Yönetim Sistemi" süreçlerini başarıyla tamamlayan organize sanayi bölgelerine (OSB) belgelerini verdi.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Türkiye'deki OSB'ler için toprak kirliliği kontrolü ve su verimliliği alanlarında önemli adım atılıyor.

Adana'da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Akdeniz Toplantısı yapıldı. Toplantıya, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, TSE tarafından Yeşil OSB ve Su Verimliliği Yönetim Sistemi süreçlerini başarıyla tamamlayan OSB'ler belgelendirildi.

Buna göre, denetimlerini başarıyla tamamlayan Adana Hacı Sabancı OSB, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Gaziantep OSB ve Mersin Anamur OSB'ye Yeşil OSB belgeleri TSE Başkanı Şahin tarafından takdim edildi. Ayrıca Adana Hacı Sabancı OSB, "TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi"ne hak kazanarak, bu belgeyi alan Türkiye'deki üçüncü kuruluş oldu.

TSE, daha önce Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB, Konya OSB, Makine İhtisas OSB, Gebze Güzeller OSB, Demirtaş OSB, Başkent OSB ve Nilüfer OSB'ye Yeşil OSB belgesi vermişti. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Antalya OSB, "TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi" almıştı.

TSE sanayicilere destek oluyor

TSE, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında sunduğu somut planlarla işletmelere çeşitli hizmetler sunuyor. Bunlar arasında Sürdürülebilir Dönüşüm Programı, Yeşil OSB Sertifikasyonu, Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi yer alıyor.

Yeşil OSB Belgelendirme Programı, Türkiye'deki sanayi bölgelerinin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda gelişmesini sağlamak için uluslararası standartlara ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Enstitü, 2023'te başlattığı Su Verimliliği Yönetim Sistemi belgelendirilmesi hizmetiyle sanayi kuruluşlarının suyu daha verimli kullanmasını, geri dönüşüm yapmasını ve israfı önlemesini hedefliyor.