TÜBİTAK ve KOBİ'lere Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
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TÜBİTAK ve KOBİ'lere Yeni Düzenlemeler

Yeni kanun ile TÜBİTAK'ın destek ve burs mekanizmaları güçlendirildi, KOBİ'lere teşvikler artırıldı.

27.02.2025 02:08
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(ANKARA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapan 7542 sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeler, TÜBİTAK'ın burs ve destek mekanizmalarını güçlendirirken, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik teşvikleri de artırıyor.

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı.

1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Mürakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6'ncı maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen birinci fıkrası yeniden düzenlendi. Düzenleme ile; hizmet, muayene, bakım ve kontrol faaliyetlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere 12 bin 20 TL ile 482 bin 204 TL arasında idari para cezası uygulanacak.

278 sayılı Kanun'a eklenen yeni düzenleme ile TÜBİTAK, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin Kanun'a tabi olmaksızın, üstün başarı gösteren gençlere burs verme yetkisine sahip olacak.

Ayrıca, TÜBİTAK Yönetim Kurulu'na, kamu kurumları, tüzel kişiler ve bireyler arasında çıkan ihtilaflarda 250 bin TL'ye kadar karar verme yetkisi tanındı.

Vergi muafiyeti ve mali düzenlemeler

Yapılan değişikliklerle TÜBİTAK'ın gelirleri, tesisleri ve binaları çeşitli vergilerden muaf tutuldu. Kurum personeline ödenecek ücretlerde de önemli düzenlemeler yapılarak, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışanlarla kıyaslanabilir bir sistem oluşturuldu. Yönetim Kurulu, bu ödemelere ilişkin performans kriterleri belirleme yetkisine sahip olacak.

KOBİ'lere yeni destek mekanizması

Kanun kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) için yeni gelir kaynakları tanımlandı. Kamu bankalarının yıllık karlarından belirli oranlarda pay aktarılacak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine özel ödenekler ayrılacak. Ayrıca, KOSGEB'in işletmelere yönelik bilgi toplama ve analiz yapma yetkisi genişletildi.

İdari para cezalarında artış

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunununda da düzenleme yapıldı. Kanun ile; ölçü ve ölçü aletleri ile ilgili mevzuata aykırı hareket edenlere yönelik idari para cezalarını artırıyor. Buna göre, ölçü aletlerinin muayene ve ayar işlemlerine uymayanlara 5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜBİTAK ve KOBİ'lere Yeni Düzenlemeler - Son Dakika

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