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TÜGVA öncülüğünde düzenlenen etkinlikte on binlerce kişi İsrail'e lanet etti - Son Dakika
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TÜGVA öncülüğünde düzenlenen etkinlikte on binlerce kişi İsrail'e lanet etti

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı.

TÜGVA öncülüğünde düzenlenen etkinlikte on binlerce kişi İsrail\'e lanet etti
01.01.2024 - 08:54,
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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı.

Vatandaşların özel araçları veya otobüslerle camilere ulaşması nedeniyle Yenikapı sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Yoğunluk dolayısıyla camilere giremeyen vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf tuttu.

Sabah namazının ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.

Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan grup, sık sık tekbir getirdi.

Sabah namazının ardından oluşturulan kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşe başladı. Kortejde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.

On binlerce kişi sloganlar eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyor

Yürüyüş kapsamında bazı katılımcılar da ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Eminönü'nde bulunan Yeni Cami'ye geldi. Kalabalık nedeniyle bazı kişiler caminin dışında namaz için saf tuttu.

Namazdan önce okunan Fetih Suresi'nin ardından cemaatle sabah namazı eda edildi. Daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze için dua edildi. Kılınan namaz ve yapılan duanın ardından katılımcılar, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere yürüyüşe geçti.

Bazı katılımcılar Filistin atkısı taktı

Sabah namazı vaktinin yaklaşmasıyla bazı kent sakinleri de ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Süleymaniye Camisi'ne geldi. Bazı katılımcıların Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar taktığı görüldü.

Caminin dolması nedeniyle katılımcılardan bir kısmı, bahçede sabah namazını kıldı. Ardından caminin bahçesinde toplanan grup, "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı, tekbir getirdi.

Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları taşıyan gruptakiler, sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okunurken katılımcılar da "burada" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: AA
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Galata Köprüsü, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA öncülüğünde düzenlenen etkinlikte on binlerce kişi İsrail'e lanet etti - Son Dakika


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