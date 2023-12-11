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TÜGVA Üyeleri ABD'nin Gazze Kararını Protesto Etti - Son Dakika
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TÜGVA Üyeleri ABD'nin Gazze Kararını Protesto Etti

Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kütahya ve Çanakkale'de sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi. TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar, ABD'nin ret kararını protesto etti ve Amerika'yı barbarlık, zulüm ve katliam ülkesi olarak tanımladı. Ayrıca, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet etti.

TÜGVA Üyeleri ABD\'nin Gazze Kararını Protesto Etti
11.12.2023 - 21:46,
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Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından, Gazze'de insani ateşkes önerisini reddeden Amerika'ya basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

Laleli Camii'nde kılınan yatsı namazının ardından TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Furkan Coşgun tarafından okunan basın açıklamasında, ABD'nin Gazze'de insani ateşkes önerisini reddetmesine tepki gösterildi. Coşgun yaptığı açıklamada, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum ibadethanelerde, okullarda, hastanelerde bombalanma sonucu acımasızca öldürülmüştür. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil katledilen masum insanlardır" ifadelerini kullandı.

Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının alt üst edildiği bu saldırıların soykırım olduğunu vurgulayan Coşgun, "Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu duruma çağrıda bulunmuş, ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken, ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış ve reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanınacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya Amerika'ya hükmeden Siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabını insanlık vicdanı ile birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Dünya beşten büyüktür" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: AA
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