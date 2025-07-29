TÜLOF Başkanı Nurettin Demir Kaza Geçirdi

AYDIN'da, Türkiye İnsan Hakları ve Demokrasi Vakfı (TÜLOF) Başkanı ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in (72) kullandığı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada, Nurettin Demir'in yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu İncirliova yakınlarında meydana geldi. Söke istikametinden Efeler yönüne giden Türkiye İnsan Hakları ve Demokrasi Vakfı (TÜLOF) Başkanı ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir idaresindeki 48 AFY 749 plakalı otomobil, arızalandığı için emniyet şeridinde park halinde duran TIR'ın dorse kısmına arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nurettin Demir ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir'e, oradan da İstanbul'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.