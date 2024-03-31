TUNCELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|80
|Toplam Seçmen
|:
|24.625
|Açılan Sandık
|:
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30
|Kullanılan Oy
|:
|4.806
|Geçerli Oy
|:
|4.739
|Katılım Oranı
|:
|% 65,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET KONAK
|% 39,5
|1.872
|CHP
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|% 35,3
|1.673
|AK PARTİ
|ERKAN EROĞLU
|% 15,93
|755
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYGÜN
|% 4,43
|210
|ZAFER PARTİSİ
|KENAN AHMET TAYŞUN
|% 1,14
|54
|İYİ PARTİ
|ESER KÖSE
|% 0,7
|33
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYLAN
|% 0,55
|26
|TKP
|ÖZCAN SARISALTIK
|% 0,4
|19
|BAĞIMSIZ
|AYDIN POLAT
|% 0,4
|19
|BTP
|METİN GEYİK
|% 0,3
|14
|DİĞER
|% 0,3
|14
|DEVA PARTİSİ
|VEYSEL GÜLER
|% 0,23
|11
|BAĞIMSIZ
|TANER YILDIZ
|% 0,21
|10
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|% 0,15
|7
|SAADET
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|% 0,15
|7
|YTP
|HAMDİ ÇAKAR
|% 0,11
|5
|VATAN PARTİSİ
|NİHAL GÜNDOĞAN
|% 0,08
|4
|DSP
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|% 0,04
|2
|MİLLET
|MEHMET PINAR
|% 0,04
|2
|AP
|HIDIR AÇIKBAŞ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30
|Katılım Oranı
|:
|% 88,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|% 47,46
|318
|CHP
|NEVZAT ALTAN
|% 41,04
|275
|MHP
|HASAN HAYRİ KANDU
|% 10,15
|68
|DEVA PARTİSİ
|RECEP YILDIRIM
|% 0,75
|5
|YENİDEN REFAH
|KADİR KILIÇ
|% 0,3
|2
|SAADET
|ABDULMACİT TAŞDELEN
|% 0,3
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40
|Katılım Oranı
|:
|% 79,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SOL PARTİ
|AYDIN KAYA
|% 25,31
|227
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 23,41
|210
|TİP
|ATTİLA BULUT
|% 20,85
|187
|AK PARTİ
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|% 19,06
|171
|BAĞIMSIZ
|HAKKI BALIK
|% 10,26
|92
|BTP
|FATIMA BEKTAŞ
|% 0,45
|4
|MHP
|ERHAN GÜLER
|% 0,33
|3
|İYİ PARTİ
|CEMGİL CEVAHİR
|% 0,11
|1
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA POLAT
|% 0,11
|1
|DEVA PARTİSİ
|DOĞAN CAN YILDIRIM
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 69,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT TAYHAVA
|% 54,66
|205
|EMEP
|RIZA CANGÖZ
|% 31,2
|117
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 10,4
|39
|YENİDEN REFAH
|ORHAN ERTÜRK
|% 1,6
|6
|MHP
|NİYAZİ KORKMAZ
|% 1,07
|4
|BTP
|AHMET BERAT ÖZER
|% 0,8
|3
|SAADET
|FURKAN DURSUN TAŞ
|% 0,27
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 69,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ EMRAH TEKİN
|% 52,86
|342
|BAĞIMSIZ
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|% 23,65
|153
|AK PARTİ
|SERDAR PARLAK
|% 18,86
|122
|MHP
|CANER TURMUŞ
|% 2,01
|13
|DEM PARTİ
|ŞÜKRÜ DÜZTAŞ
|% 1,08
|7
|BTP
|FATMA TÜTER ÖZTÜRK
|% 1,08
|7
|İYİ PARTİ
|MURAT YIKILMAZ
|% 0,16
|1
|YENİDEN REFAH
|İRFAN KAYMAK
|% 0,15
|1
|DEVA PARTİSİ
|CAN AKIN
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,33
|Katılım Oranı
|:
|% 75,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA SARIGÜL
|% 32,26
|231
|AK PARTİ
|GÜLLÜ PEZEK
|% 31,42
|225
|EMEP
|HÜSEYİN TEKİNOĞLU
|% 29,19
|209
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÇALIŞKAN
|% 2,09
|15
|DSP
|JALE GÜNDÜZKANAT
|% 1,4
|10
|MHP
|KAMİL ARSLAN
|% 1,4
|10
|İYİ PARTİ
|FATİH KARAYOL
|% 0,84
|6
|YENİDEN REFAH
|SERCAN PEHLİVAN
|% 0,56
|4
|BTP
|MEHMET ALP PAK
|% 0,42
|3
|DEVA PARTİSİ
|YASEMİN GÜNAYDIN
|% 0,28
|2
|DİĞER
|% 0,14
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,18
|Katılım Oranı
|:
|% 78,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 39,66
|644
|EMEP
|KENAN ÇETİN
|% 29,68
|482
|CHP
|İSMAİL ASLAN
|% 23,71
|385
|MHP
|İRFAN SAĞLIYAN
|% 5,85
|95
|DEVA PARTİSİ
|BİRSEN AKIN
|% 0,55
|9
|YENİDEN REFAH
|FETHİ AHMET POLAT
|% 0,43
|7
|BTP
|MEHTAP GEYİK
|% 0,06
|1
|SAADET
|MEHMET FATİH YALÇIN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 56,88
|492
|AK PARTİ
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|% 28,21
|244
|BAĞIMSIZ
|NURETİN ÖZGÜREL
|% 9,94
|86
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 1,62
|14
|MHP
|ASİM KOÇOĞLU
|% 1,5
|13
|SAADET
|FURKAN BATUHAN ECEVİT
|% 0,69
|6
|YENİDEN REFAH
|TURGUT YILDIRIM
|% 0,46
|4
|İYİ PARTİ
|İNAN ÇEKER
|% 0,35
|3
|DİĞER
|% 0,35
|3
Son Dakika › Güncel › TUNCELİ SON - Son Dakika
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtarlık seçimlerinde aday olan Mustafa Demir, kurayla kaybettiği seçimin ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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