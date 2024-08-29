TÜRGEV, yeni öğretim dönemi için yurt başvurularını almaya devam ediyor

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), yeni öğretim dönemi için web sitesi üzerinden yurt başvuruları almayı sürdürüyor.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 28 yıldır öğrencilerin yurt ihtiyaçlarına karşılık veren kurumda, yeni öğretim dönemi için kayıtlar sürüyor.

Şu ana kadar 80 bin 871 öğrenciye yurt hizmeti veren ve 40 bin 435 mezunu olan vakfın, İstanbul'da 15, Ankara'da 2, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Sakarya'da birer öğrenci yurdu bulunuyor.

Yurtlarında pek çok hizmeti öğrencilere sunan vakıf, hijyenik, güvenli ve ev konforunu aratmayacak yaşam alanları, ferah ders çalışma mekanları, temel kaynakların bulunduğu kütüphane ve konferans salonları, sosyalleşme olanağı tanıyan lobi, kafeterya ve bahçe gibi mekanlarıyla kullanıcılarını öğrenci odaklı yaşam alanlarına kavuşturuyor.

TÜRGEV, yurt hizmeti vermenin yanı sıra öğrencileri sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel açıdan da geliştirmeyi ilke edinirken, öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda pek çok eğitimi, atölyeyi, sanat ve spor dalını da sunuyor.