Türk Gönüllü Şuayb Ordu Almanya'ya Sınır Dışı Edilecek

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk vatandaşı gönüllü Şuayb Ordu'nun, yarın İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edileceği açıklandı.

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah'tan AA muhabirine yapılan açıklamada, Madleen gönüllülerinin sınır dışı edilecekleri tarihlerin belli olduğu kaydedildi.

Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun yarın öğle saatlerinde Almanya'ya sınır dışı edileceği aktarıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu organizatörleri Brezilya vatandaşı aktivist Thiago Avila ve Türk asıllı Alman vatandaşı aktivist Yasemin Acar'ın tüm gönüllülerin ülkelerine döndükten sonra ayrılma talebinde bulunduğu ifade edildi.

Duvara "Free Palestine" yazan milletvekiline hücre cezası

Öte yandan, Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hassan'ın hücre duvarlarına "Free Palestine (Özgür Filistin)" yazdığı için, Neve Tirza isimli hapishanede "camı olmayan, karanlık ve düşük hijyenik koşullardaki" bir hücreye nakledildiği, avluya çıkmasına ise izin verilmediği aktarıldı.

Brezilyalı Thiago Avila'nınsa açlık grevi yaptığı için Ayalon Cezaevi'ne nakledilerek burada tecrit edildiği, "fiziksel saldırıya dönüşmeden gardiyanların kötü muamelesine maruz kaldığı" not edildi.

Adalah, İsrail'in aktivistleri ayrı hapishaneye naklederek burada tecrit cezası uygulamasının, hak ihlali ve aktivistlere siyasi ve manevi baskı girişimi olduğunu belirtti.

İsrailli hak örgütü, hücre hapsine konulan aktivistlerin serbest kalması, aktivistlere karşı yaptırım eylemlerini durdurması ve 8 aktivistin bir an önce serbest kalarak yolcusu olduğu gemide insani misyonlarını tamamlama ya da bir an önce ülkelerine dönmelerini sağlama çağrısını İsrail makamlarına yöneltti.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü dün sabah ülkeden sınır dışı edilmişti.