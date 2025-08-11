Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları İçin 6 Yıllık Proje Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları İçin 6 Yıllık Proje Başlatıldı

Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları İçin 6 Yıllık Proje Başlatıldı
11.08.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk-İslam dönemi mezar taşlarının okunması, belgelenmesi ve restorasyonu için 6 yıllık bir proje başlattı. İstanbul, Tokat, Denizli ve Diyarbakır'da yapılan projede, dijital arşiv oluşturulması ve eserlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Proje kapsamında 485 eser de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk-İslam dönemi mezar taşlarının okunması, belgelenmesi, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin yapılması, dijital arşiv oluşturulması ve büyük bir külliyatla gelecek nesillere aktarılması için 6 yıl sürecek projeyi İstanbul, Tokat, Denizli ve Diyarbakır'da başlattı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde geçen hafta açılan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde ilk kez gün yüzüne çıkan 485 eserin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Troya Müzesi ziyareti sırasında gördüğü bir askere ait mezar taşının restore edilen hali de sergileniyor.

Millet Kütüphanesi'nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, mezar taşına ve Türk-İslam dönemi kazılarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gönültaş, bu serginin de önemli eserlerinden birinin Osmanlı Dönemi'ne ait, güzel bir hikayesi bulunan mezar taşı olduğunu ve bu eserin projeyi geliştirmelerinin altında yatan en büyük etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Sergideki eserin 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşlarının ilk gününde şehit olan askere ait olduğunu ve saha çalışması sırasında tespit edildiğini belirten Gönültaş, "Mezar taşı tespit edilince Troya Müzesi'ne alınıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Troya Müzesi'ndeki programı sırasında görüyor ve inceliyor bu mezar taşını. Bu mezar taşını arkadaşlarımız okuduğunda, 18 Mart 1915 günü Dardanos Tabyası'nda şehit düşen subay adayı Hüseyin oğlu Halim Efendi'ye ait olduğu tespit ediliyor." dedi.

Gönültaş, bu bilgi üzerine şehit Halim Efendi'ye ait mezar taşı için Troya Müzesi'nin en üst katındaki Çanakkale Savaşları bölümünde özel bir sergi alanı oluşturduklarını ve şehidin ailesinden yaşayanlarla temasa geçilerek kendilerine bu bilginin verildiğini ve müzeye davet ettiklerini söyledi.

Bülent Gönültaş, şunları kaydetti:

"Türk-İslam dönemi mezar taşları ile ilgili bir proje geliştirdik. Projenin amacı, coğrafyamızda bulunan Türk-İslam dönemi mezar taşlarının tamamını okumak, belgelemek, restorasyon, konservasyon işlemlerini yapmak, dijital bir arşiv oluşturmak ve devamında dev bir külliyatla bunu bizden sonraki nesle aktarmak. Projenin daha verimli hale gelmesi ve bu okumaların daha seri halde olması için. Müzelerimizde görev yapan uzmanlarımıza Osmanlıca kurslar vererek eğitimlerini almalarını sağladık. Proje hayata geçirildi, altyapı çalışmaları yapıldı, yazılım programları oluşturuldu ve pilot olarak belirlediğimiz İstanbul, Tokat, Denizli ve Diyarbakır'da uzman hocalarımız ve ekiplerimiz çalışmaya başladı. Bu pilot uygulamayı test aşamasında bu yıl sonu itibarıyla, projenin tamamını ise 6 yıl içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. Neslimize ait bu kültürel mirası da hem belgelemek hem korumak hem de güzel bir külliyatla gelecek nesillere aktarmak istiyoruz."

Son 20 yılda Türk-İslam dönemi kazıları arttı

Gönültaş, ilk etapta ülke sınırları içinde bu projeyi yürüteceklerini, nihai hedeflerinin ise ileride Türk-İslam coğrafyasındaki mezar taşlarının da projeye alınması olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Cumhurbaşkanlığının desteği ile Türk-İslam dönemine ait kazıların son 20 yıldır yoğunlaştığını ifade eden Gönültaş, uzman ekiplerin Ani, Malazgirt Kalesi, Karacahisar Kalesi, Silifke Kalesi başta olmak üzere birçok alanda Türk-İslam dönemi çalışmalarına ağırlık verdiğini ve var olan çalışmaların üzerine yeni çalışmaların eklendiğini anlattı.

Gönültaş, "Ecdadımızın bu topraklara bıraktığı mirası, arkeolojik olarak da ortaya çıkarmayı ve çevre düzenlemeleri, restorasyonlar yaparak ziyarete açmayı ve bu kültürel mirası vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Projemiz büyüyerek devam edecek." dedi.

Bülent Gönültaş, vatandaşları ve tarih meraklılarını 6 ay açık kalacak ve yüzde 85'i ilk kez sergilenen eserlerden oluşan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni görmeye davet etti.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Kültür, Güncel, Turizm, Sanat, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları İçin 6 Yıllık Proje Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:24
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:28:58. #7.13#
SON DAKİKA: Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları İçin 6 Yıllık Proje Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.