Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı Ortaklığında Umutkent Konteyner Kenti\'nde Toplumsal Hizmet Merkezi Açıldı

Güncel

TÜRK Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında Kahramanmaraş'taki Umutkent Konteyner Kenti'nde Toplumsal Hizmet Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Türkiye ve Güney Kore arasındaki tarihi dostluğa vurgu yaparak "Kore Savaşı'nda bizler nasıl Kore halkının yanında olduysak, bugün de Kore halkı, zor zamanlarımızda bizim yanımızda durarak gerçek dostluğun ne anlama geldiğini gösterdi" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından tarihindeki en büyük bağışı Türkiye için toplayan Kore Kızılhaçı, Türk Kızılay'ın afet sonrası iyileştirme faaliyetlerini yürütmek üzere 6 ilde kurduğu 8 Toplumsal Hizmet Merkezi'ne destek verdi. Barınma ve beslenme hizmetleri, esnaf ve çiftçi destekleri, psikososyal destek, sağlık ve koruma hizmetleriyle bugüne dek 1.5 milyonu aşkın afetzedeye ulaşan Toplumsal Hizmet Merkezleri, Kore Kızılhaçı'nın desteğiyle fiziksel ve operasyonel kapasitesini güçlendirerek daha fazla afetzedeye, daha nitelikli hizmet sağlayacak.

Açılış programına Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Emre Cebeci, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Niğde Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar katıldı.

SAYGILI: DOSTLUK ZOR GÜNLERDE KENDİNİ GÖSTERİR

Kahramanmaraş'taki açılış programında konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluğu vurgulayarak, "Kore Savaşı'nda bizler nasıl Kore halkının yanında olduysak, bugün de Kore halkı, zor zamanlarımızda bizim yanımızda durarak gerçek dostluğun ne anlama geldiğini gösterdi. Kore Kızılhaçı'nın ulusal dernekler arasında en büyük yardımı yapması, onların zor zamanlarda güvenilir bir destekçi olduğunu gösteriyor. Dostluk sadece güzel zamanlarda değil, zor günlerde kendini gösterir" diye konuştu.

Kore Kızılhaçı'nın yaklaşık 31,2 milyon dolarlık yardım topladığını anlatan Saygılı, "Gönderilen yardımlar, afetin ilk anlarından itibaren ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Öncelikle acil yardım malzemeleri ve sıcak yemek dağıtımları, birçok insanın temel ihtiyaçlarını karşılamada kritik rol oynadı. Yine Kahramanmaraş'ta kurulan Türkiye-Kore Dostluk Köyü, iş birliğimizin en somut örneklerinden biri. Açılışını yapacağımız merkez ise deprem sonrası iyileştirme faaliyetlerimizin bel kemiğini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

PARK: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ HALA KORE HALKININ HAFIZASINDA

Programda konuşan Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park ise "Coğrafi olarak her ne kadar birbirimizden uzak iki ülke olsak da duygusal olarak diğer ülkelerden çok daha yakın olduğumuza inanıyorum. Özellikle Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin desteği hala Kore halkının hafızasında canlılığını koruyor. Savaştan sonra da Suvan şehrinde 10 yıl yetimlere baktığını Kore'de hiç kimse unutmadı. Bundan sonra da iki kardeş ülke olarak birbirimize yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

Açılışa katılan Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson da, 6 Şubat depremlerinin ardından dünyanın dört bir yanından onlarca ulusal derneğin Türk Kızılay'a destek için seferber olduğunu anlatarak, "Bu çabalar arasında Kore Kızılhaçı'nın dikkate değer katkısını özellikle vurgulamak isterim. Hem kaynaklar hem de personel açısından hızlı ve cömert destekleri, hayatların kurtarılmasında ve acıların hafifletilmesinde çok önemli bir rol oynadı" diye konuştu.

Programın ardından konuklarla birlikte Toplumsal Hizmet Merkezi'nin açılışını yapan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Park ve IFRC Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomson ile günün anısına fidan dikti.