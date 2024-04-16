Türk Kızılayı, Gazze\'ye 3 Bin 774 Ton İnsani Yardım Malzemesi Gönderdi

Türk Kızılay tarafından Gazze'ye ulaştırılması için hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.
İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tedarik edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve glütensiz ürünlerden oluşan 3 bin 774 tonluk yardımın yüklendiği gemide hazırlıklar tamamlandı.
Mersin Uluslararası Limanı'ndaki rıhtımda bulunan "9. İyilik Gemisi" için uğurlama töreni düzenlendi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törendeki konuşmasında, yüreklerinin bir tarafının Gazze'deki çocuklar, kadınlar, insanlarla attığını söyledi.
Yardım amacıyla kenetlendiklerini dile getiren Yılmaz, "Yapılması gereken en önemli şey kalıcı ateşkes çağrısını her gün daha yüksek sesle yinelemek çünkü bu işin çözümü ancak kalıcı ateşkesle sağlanacaktır." dedi.
Yılmaz, Filistin halkı için vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Emanetlerin hepsini bir araya getiriyoruz. Bazen AFAD, bazen Türk Kızılay gemisi organize ediyoruz ama bu gemilere AFAD, Kızılay değil 'İyilik Gemisi' diyoruz. Bu 'İyilik Gemileri'nin yükü iyilik, rotası Gazze ve insanlık. Biz, orada mağdur olan, temel ihtiyaç maddelerine erişimde güçlük çeken insanlara el uzatmaya çalışıyoruz. Bugün 9. İyilik Gemisi ile aslında Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran birinci ülkenin Türkiye olduğunun tescillendiğini bir kere daha görüyoruz."
Geminin, 3 bin 774 ton yardımla bugüne kadar tek seferde gönderilen en fazla ürünü taşıdığını ifade eden Yılmaz, yardımlarda glütensiz ürünlerin de olduğu 227 bin gıda kolisinin, suyun ve hijyen malzemelerinin yer aldığını anlattı.
Yılmaz, Gazze'deki acıların son bulmasını dileyerek, "Yardımlarımız tek seferlik ya da kısa süreli değil. Yardımlarımız Gazze'deki bütün ihtiyaçlar bitene kadar devam edecek, sürekli yardımlardır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından gemi yola çıktı.
Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
Gemi, yaklaşık 40 saat sürecek deniz yolcuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El- Ariş Limanı'na ulaşacak.
Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.
Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek.
Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Türk Kızılayı, Gazze'ye 3 Bin 774 Ton İnsani Yardım Malzemesi Gönderdi - Son Dakika
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda kurbanlık büyükbaş hayvan telef oldu ve bir kişi dumandan etkilendi. Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Olay anları cep telefonu kamerası ve dron ile görüntülendi. Vatandaşlar da yangını söndürmek için yardım etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla kadının hayatını kaybettiğini belirterek, hayatını kaybeden kadınların 6 bininin arkalarında 19 bin yetim çocuk bıraktığı ifade edildi. Raporda, Gazze'de kadınların yerlerinden edildiği, dul kaldığı ve açlıkla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Denizli'de 60 yaşındaki adam ofis aynı zamanda ofis olarak da kullandığı evinde ölü bulundu. Mehmet Fikrettin Koyuncu'nun yakınları polis eşliğinde evine girdiğinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti. Montella, antrenman öncesinde kulüp başkanı ve teknik direktörle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretin ardından futbolcularla bir araya gelen Montella, başarı diledi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını bildirdi. Çiftçi, yapılan toplantıda kurum müdürlerine yatırımlar hakkında bilgi verdi ve projelerin gerçekleşme oranını açıkladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi spiralle odun keserken iki ayağını ve elini kesti. Olayın meydana geldiği evde kanlar içinde kalan genç, ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Batman'da Sason Çayı'na uçarak 400 metre sürüklendikten sonra kayalıkların üzerinde asılı kalan hafif ticari araçta mahsur kalan 2 kişi yoğun çalışmaların ardından kurtarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?