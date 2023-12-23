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Türk Müzisyenler Beyrut Chants Festivali'nde - Son Dakika
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Türk Müzisyenler Beyrut Chants Festivali'nde

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen Beirut Chants Festivali'nde Tenor Levent Gündüz ve Piyanist Metin Kiper, Türkçe ve Azerbaycan dilinde şarkılar seslendirdi. Konser, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşti ve Lübnan'daki diplomatlar, şahsiyetler, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Türk Müzisyenler Beyrut Chants Festivali\'nde
23.12.2023 - 00:45,
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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğinde Tenor Levent Gündüz ve Piyanist Metin Kiper, "Beirut Chants" Festivali'nde müzikseverle buluştu.

Beyrut Amerikan Üniversitesi kampüsünde halka açık düzenlenen konser, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşti.

Gündüz ve Kiper'in ilk önce "arya" ve ardından Türkçe seslendirdiği konsere Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Esra Yılmaz, Lübnan'daki yabancı misyonlardaki diplomatlar, Lübnan'ın önde gelen şahsiyetleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Konser öncesi AA muhabirine konuşan Büyükelçi Ulusoy, şunları söyledi:

"Beyrut'ta 16 yıldır düzenlenen 'Beirut Chants' müzik festivaline Türkiye olarak ilk defa katılım gösteriyoruz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği halinde destekliyoruz. Bu konser çerçevesinde iki değerli müzisyenimiz Beyrut'a geldi. Opera sanatçısı Levent Gündüz ve piyanist Metin Kiper Türkçe, Azerbaycan dilinde şarkılardan oluşan güzel bir repertuvar sunacaklar. Bu güzel ortamda Filistin'deki savaş nedeniyle bir çatışma veya büyük bir savaşın riski gölgesinde yaşayan Lübnan'daki kardeşlerimizin de moral bulacağını umuyoruz."

İzmir Devlet Operası Tenoru Gündüz de şöyle konuştu:

"Beyrut'a ilk gelişim ve sayın Büyükelçimizin ve Yunus Emre'nin inanılmaz desteği ile Beyrut Chants Festivali için büyük bir resital yapmak için buradayız. Resitalde çok fazla çeşit şarkımız var. Aryalarla başlayacağız, daha sonra Türkçe eserlerimiz olacak. Bugünkü konser aynı zamanda Beyrut Büyükelçiliğimizin 100. yıl Çumhuriyet kutlaması konseri olarak da geçiyor. Bilhassa, bölgedeki karışıklık ve üzücü olaylar nedeniyle bir çok performans iptal olurken ısrarla bu konser gerçekleştirildi ve umarım bu herkese moral olur ve barış mesajı vermiş oluruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü sanatçılarından Piyanist Kiper, konser ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gündüz, ardından "Türk Marşı", "Yalgızam", "Çalın Davulları", "Çökertme", "Yiğidim Aslanım" ve son olarak Yunus Emre Enstitüsü için özel olarak "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısını seslendirdi.

Gündüz, ayrıca, Lübnan ve Orta Doğu'nun ünlü ses sanatçısı Feyruz'un en çok bilinen Arapça eseri "Ey Beyrut" şarkısını söylemesi özellikle büyük bir alkış aldı.

Konserin sonunda ayakta alkışlanan Türk sanatçılara çiçekler takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 30 Kasım-23 Aralık arasında düzenlenen "Beirut Chants Festivali"ne Lübnanlı sanatçıların yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Çekya ve Güney Kore gibi ülkelerden sanatçılar katılım gösteriyor.

Kaynak: AA
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