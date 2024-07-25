Türk Silahlı Kuvvetleri Son Bir Haftada 94 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar Irak (726) ve Suriye'nin (795) kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 521 olmuştur" dedi. Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin ise "Son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 102 olmuştur" diye konuştu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar Irak (726) ve Suriye'nin (795) kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 521 olmuştur. Ayrıca, etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Terör inlerine kilit vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi de ele geçirmiştir. Bu vesileyle Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı sebebiyle yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Temmuz'da şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Son bir hafta içerisinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmıştır"

Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin ise "Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 102 olmuştur. Son bir haftada engellenen 834 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 66 bin 059'a ulaşmıştır. Ayrıca, 17 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu, kara sularımıza iterek bölgeden ayrıldığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır" diye konuştu.

Aktürk, açıklamasının devamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılara, ikili ilişkilere, eğitim-tatbikat faaliyetlerine, uluslararası görevlere, doğal afetlerle mücadeleye, insani yardım faaliyetlerine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Aktürk, envantere giren yeni silah sistemlerine yönelik, "Teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli savunma sanayimizle Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri daha da artmaktadır. Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda; T-70 Genel Maksat Helikopteri ile, Sabit Kanatlı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracının (BAHA) muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile BOTAŞ arasında 'Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi' üretilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır" bilgisini verdi.

İtalyan bayraklı geminin Ege Denizi'ndeki faaliyetleri

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün ardından MSB kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. MSB kaynakları, Ege'nin güneyinde Türk deniz yetki alanına girmeye çalışan bir İtalyan gemisiyle ilgili gerginlik yaşandığına ilişkin haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Yunanistan tarafından 21 Temmuz tarihinde İtalyan bayraklı R/V IEVOLI RELLUME Kablo döşeme gemisinin icra edeceği faaliyetlere ilişkin bir kısmı deniz yetki alanlarımıza giren seyir duyuruları yayınlanmıştır. Konuyla ilgili olarak tarafımızdan derhal itiraz nitelikli seyir duyuruları yayınlanmış ve deniz yetki alanlarımıza giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiği bildirilmiştir. 22 Temmuz'da söz konusu gemi deniz yetki alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından engellenmiştir. Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayarak kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır. Bahse konu geminin faaliyetleri bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca yakından takip edilmektedir. Deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve işbirliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ediyoruz."

Irak Cumhurbaşkanı eşinin Türkiye aleyhine açıklamaları

Bakanlık kaynakları, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in eşi ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin baldızı Shanaz İbrahim Ahmed'in " TSK'nın operasyonları sivil halka zarar veriyor" şeklindeki sözlerine şu yanıtı verdi:

"TSK'ya yönelik söz konusu iddialar asılsızdır. Ayrıca, bu açıklama ve ithamların, Irak'ın genelini yansıtmadığı açıktır. Kaldı ki Irak tarafı da PKK'yı yasaklı örgüt olarak ilan etmiştir. Ülkemiz kardeş Irak ile bu türden asılsız iddialar üzerine diyalog geliştirmemektedir. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu alanlardan biri de terörle mücadeledir. Irak'ın kuzeyinde kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. 'Terör' kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek."

ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger Hava Savunma Sistemlerini nakletmesi

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger Hava Savunma Sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK/ YPG'ye verdiğine dair haberlere ilişkin şunları kaydetti:

"TSK, savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. ABD, bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger Stinger Hava Savunma Sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz ABD'den beklentimiz, daha önce DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir."

Bakanlık kaynakları, İdlib'deki M4 karayolunda Rusya ile yeniden ortak devriyelerin başlayıp başlamayacağına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Bölgenin barış ve huzura kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü girişimde bulunmaktadır ve gelecekte de bulunmaya devam edecektir. Bu kapsamda, M4 karayolunun güvenliğinin kontrol edilmesi konusunu başından beri ifade etmekteyiz. Bu konuda muhataplar ile görüşmeler sürmektedir. Türkiye, bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmemekte, sorumluluk almaktan imtina etmemektedir."