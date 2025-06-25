Türkiye-Africa İşbirliği İhracatı Artırdı - Son Dakika
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Türkiye-Africa İşbirliği İhracatı Artırdı

25.06.2025 11:10
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Türkiye'nin Afrika ile işbirlikleri, ihracatı ocak-mayıs döneminde %8,3 artırdı, 8,4 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin Afrika ile "kazan-kazan" stratejisiyle yürüttüğü işbirlikleri ticarete de olumlu yansırken ihracattaki artış bu yılın ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 arttı ve 8,4 milyar dolara ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin "Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" kapsamında, bu ülkelerle siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkileri artarak devam ediyor. Stratejiyle, karşılıklı yatırımların teşviki, müteahhitlik, enerji, sağlık, tarım ve altyapı projelerinde Türk firmalarının etkinliğinin artırılması, Türkiye ve Afrika iş dünyası arasında işbirliklerinin oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan Türkiye, savunma sanayisinde gösterdiği başarıyı, Afrika ülkeleriyle bu alanda yaptığı işbirliklerine de taşıdı. Özellikle Baykar, ASELSAN, TUSAŞ, Nurol Holding gibi şirketlerin ürettiği Türk savunma sanayi ürünlerinin Afrika kıtasına satışı artıyor. Kıtaya yönelik hayata geçirilen bu projeler, işbirlikleri, etkinlik ve organizasyonlar da ticarete katkı vermeyi sürdürüyor.

Bu yılın 5 ayında en fazla ihracat 1,5 milyar dolarla Fas'a gerçekleştirildi

Türkiye ile Afrika arasındaki bu gelişmeler, son dönemdeki ticaret rakamlarına da yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 19,4 milyar dolara çıktı. Bu dönemde en fazla dış satım 3,5 milyar dolarla Mısır'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 3,1 milyar dolarla Fas ve 2,5 milyar dolarla Libya izledi.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise Afrika ülkelerine yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 yükselerek 8,4 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yılın 5 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği Afrika ülkesi 1,5 milyar dolarla Fas olarak kayıtlara geçti. Fas'ı, 1,3 milyar dolarla Mısır ve 1,1 milyar dolarla Libya takip etti.

Fas ile son dönemde artan ticari temaslar da dikkati çekiyor. Bu ülkedeki müteahhitlik projelerinde aktif olarak yer alan Türk firmaları, bugüne kadar yaklaşık 4,3 milyar dolarlık projeyi tamamladı. İki ülke arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılıyor.

Türkiye'nin Fas ile ticaretinde motorlu kara taşıtları, elektrikli makine ve cihazlar, mineral yakıtlar, yağlar öne çıkan sektörler arasında yer alıyor. Türk yatırımcılar için "fırsat ülke" olarak değerlendirilen Fas ile ticaretin "kazan-kazan" ilkesi doğrultusunda hızlanması bekleniyor.

Afrika'da en önemli ticaret ortağı olan Mısır ile de 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Bu ülkeyle ikili ticarette makineler, mekanik cihazlar ve aletler, mineral yakıtlar, yağlar, demir ve çelik sektörleri başta geliyor. Son yıllarda Mısır'a yoğunlaşan Türk şirketler, burada çoğunlukla tekstil, elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Savunma sanayisinde işbirlikleri

Türkiye Libya, Somali, Nijer, Çad, Sudan'ın da aralarında yer aldığı ülkelerle savunma sanayisi alanında işbirlikleri gerçekleştiriyor. Libya ile 2019'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" kapsamında, Libya'da askeri danışmanlık ve eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

Öte yandan Nijer, Mali, Etiyopya'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) satışları yapılırken Gambiya, Uganda ve Kenya'ya zırhlı araç tedariki gerçekleştiriliyor.

Afrika'dan iş insanları Türk yatırımcılarla buluşuyor

Bugün İstanbul'da başlayan, yarın da devam edecek "AFEX'25 Afrika İş Forumu ve Fuarı"nın Afrika ile Türkiye arasındaki ekonomik ve sektörel işbirliklerini daha da artırması amaçlanıyor. Afrikalı ve Türk iş insanlarını buluşturan fuarla tarım, enerji, inşaat, sağlık, finans ve teknoloji gibi stratejik alanlarda ortaklıkların kurulması hedefleniyor.

Birçok Afrika ülkesinden kamu temsilcileri, yatırımcılar, iş insanları ve sivil toplum temsilcilerini ağırlayan fuarın ana gündemini ise Afrika ve üçüncü ülkelerdeki işbirliği fırsatları oluşturuyor.

G20 Liderler Zirvesi, Türkiye'nin Afrika stratejisini güçlendirecek

Bu yıl kasımda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi ise hem Afrika'nın küresel arenadaki rolünün hem de Türkiye'nin Afrika stratejisinin güçlenmesinde önemli bir eşlik olarak görülüyor.

Bu kapsamda Güney Afrika Cumhuriyeti G20 Dönem Başkanlığının öncelikleri arasında afetlere yönelik direncin ve mukabele mekanizmalarının güçlendirilmesi, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğinin ve adil enerji geçişi için finansman sağlanması yer alıyor. Türkiye de bu alanlarda yoğun çaba gösteriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Afrika, Enerji, Finans, Güncel, Tarım, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Africa İşbirliği İhracatı Artırdı - Son Dakika

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