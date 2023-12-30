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Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi

Türk-İş'in aralık ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 431 lira, yoksulluk sınırı ise 47 bin 9 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 18 bin 796 liraya ulaştı. Gıda fiyatlarındaki artışlar, özellikle et fiyatlarındaki ciddi yükseliş nedeniyle yaşanan bu durumun en önemli etkenleri arasında yer alıyor.

30.12.2023 - 15:26,  Güncelleme: 16:58
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını bugün açıkladı. Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 14 bin 431 liraya yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı da 47 bin 9 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18 bin 796 liraya ulaştı.

GIDADA ASGARİ HARCAMA TUTARI YÜZDE 3 ARTTI

Türk-İş'in verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,89 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı ise yüzde 77,50 olarak tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 77,50 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 82,21 olarak hesaplandı.

ET FİYATLARINDA CİDDİ ARTIŞ OLDU

Türk-İş hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde aralık ayında harcama gruplarındaki değişimlere ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

"Peynir fiyatları (hesaplamada beyaz peynir fiyatı esas alınmaktadır, kaşar, tulum vb. peynir çeşitlerinde sadece fiyatlardaki gelişme izlenmektedir) aralık ayında marketlerde kilosu ortalama 190 TL'den raflarda yerini aldı. Süt ve yoğurt fiyatları geçen ayki benzer seviyelerini korudu.

Et fiyatlarında bu ay ciddi bir artış görüldü. Dana kıymanın kilosu geçen aya göre 46 TL artarak marketlerde ortalama 377 TL'den, dana kuşbaşının kilosu ise geçen aya göre 37 TL artarak marketlerde ortalama 393 TL'den reyonlarda yerini aldı. Et fiyatları geçen yılın aralık ayına göre iki kattan fazla artış gösterdi.

YUMURTA FİYATLARI ARALIK AYINDA YÜZDE 17 ARTTI

Yumurta fiyatları aralık ayında geçen aya göre yüzde 17 artarak tanesi ortalama 4,45 TL'den satıldı. Tavuk 'gövde' fiyatı ise ortalama kg olarak 72 TL'den marketlerde yer aldı. Kış mevsimini yaşadığımız bu günlerde balık çeşitliliğinin artması sebebiyle tezgahlarda en çok talep gören deniz balıkları bu ay ortalama 175 TL/kg'dan satıldı.

Kuru baklagiller ve yağlı tohum ürünleri geçen ayki seviyelerini korudu. Aralık ayında kuru fasulyenin kilogram fiyatı 92 TL'den, yılbaşında sofraların en çok özlemle beklediği yağlı tohumlar ise (ceviz, fındık, yer fıstığı ve ay çekirdeği vb.) kilogram fiyatı ortalama 336 TL'den marketlerdeki raflarda yer aldı.

Ankara'da 200 gramlık ekmek fiyatı 7 TL'den satılmaya devam ederken 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 735 TL oldu. Tahıllar grubunda geçen aya göre sınırlı bir seviyede bir fiyat artışı yaşandı. Bu grupta en yüksek artış yüzde 5 oranıyla bulgurda görüldü.

SEBZE-MEYVEDE EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI DOMATES, PATATES VE BİBERDE

Bu ay ortalama sebze fiyatlarında artış gözlemlendi. Geçen aya göre en yüksek artış domates, patates, köy biberi ile sivri biber fiyatlarında yaşandı.

Ispanak, pırasa, brokoli ve kereviz fiyatları tezgahlarda geçen ayki fiyatlarını korurken lahana fiyatında kısmi bir düşüş gözlemlendi.

Meyve tezgahlarında mevsiminden kaynaklı portakal ve mandalina fiyatları düşerken, muz fiyatında artış yaşandı.

EN DÜŞÜK MEYVE GREYFURT OLDU

Bu ay en düşük fiyatlı meyve greyfurt oldu. Greyfurt ortalama kg fiyatı 12,5 TL'den tezgahlarda yer aldı.

Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dahil değil) kg fiyatı 32,23 TL, ortalama meyve kg fiyatı 31,64 TL oldu. Hesaplamada -bu ay- 24'ü sebze ve 8'i meyve olmak üzere toplam 32 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 30,32 TL olarak tespit edildi (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri bu hesaplamada (Ortalama Meyve-Sebze Fiyatı'na dahil edilmektedir).
Avrupa'da yaşanan kuraklık, üreticinin artan maliyetleri ve dışarıdan gelen talep nedeniyle zeytinyağı fiyatlarında geçtiğimiz aylarda yüksek artış gözlemlenmişti.

Bu ay zeytinyağı fiyatlarında bir artış olmamakla beraber zeytinyağı fiyatları marketlerde ortalama litresi 300 TL'den satılmaya devam etmektedir."

Türkiye\'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
Kaynak: ANKA
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