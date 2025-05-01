Türkiye'de Depremler 7/24 Takip Ediliyor - Son Dakika
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Türkiye'de Depremler 7/24 Takip Ediliyor

AFAD, 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile Türkiye'deki depremleri sürekli izliyor.

01.05.2025 15:42
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Türkiye'de kurulu 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketleri 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de kurulu 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketlerinin 7/24 takip edildiği belirtildi.

Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde sismoloji alanında uzman personelle Türkiye'de ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri izlendiği, çözümlendiği ve kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelere sismik ağlar kurarak, yer hareketlerinin anlık takip edildiği, olası deprem risklerine karşı çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Özellikle Marmara Denizi ve çevresinin 300'ün üzerinde deprem gözlem istasyonu ile sürekli izlendiği ve çok küçük depremleri dahi ölçebilecek teknik kapasiteye sahip "Derin Kuyu Deprem Gözlem İstasyonları" kurmaya devam edildiğine değinildi.

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar

AFAD, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün ile Deprem İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanı Meltem Türkoğlu'nun Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde kaydedilen açıklamalarını da paylaştı.

Tatar, AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin haftanın 7 günü 24 saat, Türkiye ve civarından meydana gelen tüm depremleri kaydettiğini, çözümlediğini ve kamuoyuna duyurduğunu söyledi.

Tatar, "Ülkemizde kurulu bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile depremleri sürekli takip ediyoruz. Bu anlamda Avrupa'nın en büyük deprem gözleme ağına sahip ülkesiyiz. Sadece ülkemizde değil, aynı zamanda ülkemiz dışında da gözlem ağları kurarak teknik kapasitemizi sürekli güçlendirmeye başlıyoruz." dedi.

Merkez içerisinde bir sinyal sesinin duyulmasının ardından, Tatar şöyle devam etti:

"Bu duyduğunuz sinyal de bir depremin olduğunu belirten bir sinyaldir, bir uyarıdır. Bu uyarı bir otomatik uyarıdır ve arkadaşlarımız bu uyarıyı aldıktan sonra bir depremin meydana geldiğini anlıyorlar. Arkasından da istasyonlarımızdan gelen bilgileri toparlayarak yaklaşık 5-6 dakikalık süre içerisinde manuel olarak bu depremi çözüp kamuoyuna duyuruyorlar. Kaydettiğimiz depremlerin çözümünü yine kendimizin geliştirdiği yerli ve milli yazılımlarımızla yapmaktayız."

Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün

Deprem Daire Başkanı Akgün de Marmara Bölgesi'nin en fazla sismik ağa sahip oldukları alan konumunda bulunduğunu belirterek, Marmara Denizi ve çevresinin AFAD tarafından işletilen 300'ün üzerinde deprem gözlem istasyonu ile izlendiğine dikkati çekti.

Marmara'nın doğusunda ve batısında çok küçük mikro depremleri ölçebilecek teknik kapasiteye sahip derin kuyu deprem gözlem istasyonları da kurmaya devam ettiklerini bildiren Akgün, "Kısa süre önce Erdek Yarımadası'nda, Edirne, Kırklareli ve Eskişehir'de kurduğumuz derin kuyu gözlem istasyonlarımızı da devreye aldık." ifadesini kullandı.

25 mühendis görevli

Deprem İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanı Türkoğlu ise Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde sismoloji konusunda uzman 25 mühendisin 7/24 esasına göre görev yaptığını dile getirdi.

Bu merkezde yıllık ortalama 30 bin deprem çözümü gerçekleştirildiğini anlatan Türkoğlu, arkasında bulunan ekranı işaret ederek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir yerde deprem meydana geldiğinde arkada gördüğünüz haritada bu depremi kaydeden istasyonlar uyarı vermektedir. Otomatik çözüm yapan programımız birkaç saniye içinde depremin merkez üssü ile ilgili bize ön bilgi vermektedir. Ancak otomatik çözüm de hata payı olabileceğinden bu ilk veriyi kamuoyuyla paylaşmamaktayız. Bunun yerine yaklaşık 5-7 dakika içerisinde manuel çözümleme yaparak depreme ait kesin bilgileri sosyal medya hesaplarımız ve web sayfamız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktayız. Deprem çözümlemesi yapan sismoloji merkezlerinin depreme ait farklı bilgiler vermesi zaman zaman kamuoyunda tartışılsa da aslında olağan bir durumdur."

Kaynak: AA

Türkiye, Deprem, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Depremler 7/24 Takip Ediliyor - Son Dakika

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