Türkiye'de Kafkas Sülünlerinin Popülasyonu Artırılıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Samsun 11. Bölge Müdürlüğü, Türkiye'de Kafkas sülünlerinin azalan popülasyonunu artırmak için 1969'da kurulan istasyonda 55 yılda yetiştirdiği 369 bin 65 sülünü farklı illerde doğaya bıraktı.

DKMP Genel Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerinde memeli ve kanatlı yaban hayvanları için kurduğu üretim istasyonlarındaki çalışmalarıyla, nesli tehlike altındaki türlerin yok olmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Bu amaçla İstanbul Polenezköy Sülün Üretme İstasyonu ile Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda sülün üretimi yapılıyor.

Samsun'da 1969'da kurulan istasyonda bugüne kadar yetiştirilen 369 bin 65 sülün, Türkiye'nin farklı bölgelerinde belirlenen uygun alanlarda doğaya salındı.

Popülasyonunun artırılması hedeflenen sülünler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele amacıyla da bazı illerde doğaya bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdür Yardımcısı Ertan Kuduban, AA muhabirine, Tekkeköy ilçesi sınırları içinde 1 hektarlık alanda sülün üretimi yapıldığını söyledi.

Kuduban, istasyondaki sülün üretimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Nesli hızla azalan sülünü üreterek tabiatta bulunan popülasyonunu destekliyoruz. İstasyonumuzda bir önceki yılın ilk yumurta çıkımından elde edilen civcivler bir sonraki yıl için damızlık olarak kullanılmaktadır. Her yıl mart ayı sonu veya nisan ayı başında olan üreme döneminde erkek ve dişiler, 1 erkek ve 7 dişi olacak şekilde gruplandırılmaktadır. Günlük olarak damızlıklardan toplanan yumurtalar dezenfeksiyon işlemi uygulanmasına müteakip gelişim makinesine yüklenmektedir. Gelişim makinesi içerisinde 37,7 santigrat derecede ve yüzde 62 nemde 21 gün tutulduktan sonra çıkım makinesine alınarak burada da yüzde 78 nemde 3 gün tutulmaktadır. 24 gün sonunda çıkan civcivler büyütme makinelerine alınmakta ve kümese geçmeden 15 ila 21 gün bu makinelerde tutulmaktadır."

2023 yılında 14 bin 232 sülün üretildi

Belli bir büyüklüğe gelen sülünlerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce farklı şehirlere gönderildiğini ve halkalanarak tabiata bırakıldığını anlatan Kuduban, "2023 yılında 14 bin 232 sülün üretimi yapılmıştır. Tahsis programı kapsamında Bolu ve Düzce'ye 500, Zonguldak, Iğdır, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu'ya 1000, Samsun'a 1250, Rize, Trabzon ve Giresun'a 750, Batman'a 1500 sülün gönderilerek tabiata bırakıldı. Bu yıl ise doğaya salım şekli değiştirildiği için üretim kapasitesi düşürülmüştür. 2024 yılında 2 bin 500 sülün üretimi yapılarak Kastamonu, Zonguldak, Samsun, Batman ve Siirt'te doğaya bırakılacaktır. Tesisimiz 1969 yılında kuruldu, doğaya salım işlemlerine 2003 yılından itibaren başladık. Bugüne kadar 369 bin 65 sülün üretimi yapılarak tabiata bırakılmıştır." diye konuştu.