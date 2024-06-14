Türkiye'de Kafkas Sülünlerinin Popülasyonu Artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Kafkas Sülünlerinin Popülasyonu Artırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Samsun 11. Bölge Müdürlüğü, Türkiye'de Kafkas sülünlerinin azalan popülasyonunu artırmak için 1969'da kurulan istasyonda 55 yılda yetiştirdiği 369 bin 65 sülünü farklı illerde doğaya bıraktı. DKMP Genel Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerinde memeli ve kanatlı yaban hayvanları için kurduğu üretim istasyonlarındaki çalışmalarıyla, nesli tehlike altındaki türlerin yok olmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

14.06.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Samsun 11. Bölge Müdürlüğü, Türkiye'de Kafkas sülünlerinin azalan popülasyonunu artırmak için 1969'da kurulan istasyonda 55 yılda yetiştirdiği 369 bin 65 sülünü farklı illerde doğaya bıraktı.

DKMP Genel Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerinde memeli ve kanatlı yaban hayvanları için kurduğu üretim istasyonlarındaki çalışmalarıyla, nesli tehlike altındaki türlerin yok olmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Bu amaçla İstanbul Polenezköy Sülün Üretme İstasyonu ile Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda sülün üretimi yapılıyor.

Samsun'da 1969'da kurulan istasyonda bugüne kadar yetiştirilen 369 bin 65 sülün, Türkiye'nin farklı bölgelerinde belirlenen uygun alanlarda doğaya salındı.

Popülasyonunun artırılması hedeflenen sülünler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele amacıyla da bazı illerde doğaya bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdür Yardımcısı Ertan Kuduban, AA muhabirine, Tekkeköy ilçesi sınırları içinde 1 hektarlık alanda sülün üretimi yapıldığını söyledi.

Kuduban, istasyondaki sülün üretimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Nesli hızla azalan sülünü üreterek tabiatta bulunan popülasyonunu destekliyoruz. İstasyonumuzda bir önceki yılın ilk yumurta çıkımından elde edilen civcivler bir sonraki yıl için damızlık olarak kullanılmaktadır. Her yıl mart ayı sonu veya nisan ayı başında olan üreme döneminde erkek ve dişiler, 1 erkek ve 7 dişi olacak şekilde gruplandırılmaktadır. Günlük olarak damızlıklardan toplanan yumurtalar dezenfeksiyon işlemi uygulanmasına müteakip gelişim makinesine yüklenmektedir. Gelişim makinesi içerisinde 37,7 santigrat derecede ve yüzde 62 nemde 21 gün tutulduktan sonra çıkım makinesine alınarak burada da yüzde 78 nemde 3 gün tutulmaktadır. 24 gün sonunda çıkan civcivler büyütme makinelerine alınmakta ve kümese geçmeden 15 ila 21 gün bu makinelerde tutulmaktadır."

2023 yılında 14 bin 232 sülün üretildi

Belli bir büyüklüğe gelen sülünlerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce farklı şehirlere gönderildiğini ve halkalanarak tabiata bırakıldığını anlatan Kuduban, "2023 yılında 14 bin 232 sülün üretimi yapılmıştır. Tahsis programı kapsamında Bolu ve Düzce'ye 500, Zonguldak, Iğdır, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu'ya 1000, Samsun'a 1250, Rize, Trabzon ve Giresun'a 750, Batman'a 1500 sülün gönderilerek tabiata bırakıldı. Bu yıl ise doğaya salım şekli değiştirildiği için üretim kapasitesi düşürülmüştür. 2024 yılında 2 bin 500 sülün üretimi yapılarak Kastamonu, Zonguldak, Samsun, Batman ve Siirt'te doğaya bırakılacaktır. Tesisimiz 1969 yılında kuruldu, doğaya salım işlemlerine 2003 yılından itibaren başladık. Bugüne kadar 369 bin 65 sülün üretimi yapılarak tabiata bırakılmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Samsun, Sülün, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Kafkas Sülünlerinin Popülasyonu Artırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:22:46. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Kafkas Sülünlerinin Popülasyonu Artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement