Türkiye\'de Spor Devrimi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi ve gençleri çok iyi anlaması sebebiyle gerçekten bir spor devrimi yaşamaktadır. Spor tesisleri, Türkiye'nin dört bir yanında, modern stadyumlarıyla, yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm tesisleriyle onlarca, binlerce eseriyle beraber milletimizin hizmetinde" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaret ve açılışlar gerçekleştirmek üzere Kayseri'ye geldi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Basın ve teşkilat mensupları ile buluşma' programına katılan Bakan Aşkın Bak, siyasetin en önemli argümanlarından birinin millete dokunmak olduğunu belirterek, "Milletin çayını içmek, sohbetini dinlemek, zor gününde, cenazesinde düğününde olsun, her noktada onunla temas etmek, gençlere dokunmak çok önemli. Belediye başkanları 14-15 yaşındaki bir gençle diyaloğunu çok rahat şekilde spor vasıtasıyla gerçekleştirebilir. Benim tavsiyem, sporla beraber gençlere dokunmak çok önemli. Spor okullarıyla gerçekleştireceği etkinliklerle, onlara vereceğiniz formalarla, malzemelerle belediyemizin gerçekleştireceği etkinliklerle beraber, evlere girmeniz çok kolay. Onlara dokunmanız çok kolay. Bunu niçin önemsiyoruz? Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli işlerimizden bir tanesi de çağımızda çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan, bağımlılıkla mücadele. Dijital bağımlılıkla mücadele, uyuşturucuyla kötü alışkanlıklarla mücadele, bunun en önemli argümanı da sporu kullanmak. Sporun iyileştirici gücünü kullanmak, sporun gücünü kullanmak, amatör spor kulüplerine destek olmak, okullardaki spor faaliyetlerini artırmak. Bütün bunlar hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

'11 MİLYON ÇOCUĞUMUZA YÜZME ÖĞRETTİK'

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 11 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini kaydeden Osman Aşkın Bak, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi ve gençleri çok iyi anlaması sebebiyle gerçekten bir spor devrimi yaşamaktadır. Spor tesisleri, Türkiye'nin dört bir yanında, modern stadyumlarıyla, yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm tesisleriyle onlarca, binlerce eseriyle beraber milletimizin hizmetinde. Türkiye'nin dört bir yanına yarı olimpik, olimpik yüzme havuzları kazandırdık. Burada gençlerimize yüzmeyi öğretiyoruz. Ailenin en çok memnun olduğu konulardan bir tanesi de yüzme havuzlarına gelmeleri, çocukların orada yüzme öğrenmeleri. Bunun dönüşü bizim için de çok önemli. Belediye başkanlarımız da bu noktada havuzlar ve tesisler yapıyorlar. Bazı projeleri ortak yapıyoruz. Gençlerimizi bu noktada, kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak için bu tesisler çok önemli" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kentteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinin açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Bakan Aşkın Bak, "Burada Belediye Başkanımız Memduh Bey'in yaptığı, birlikte yaptığımız Yüksek İrtifa Kamp tesisi var. Onu beraber açacağız. Daha önceki bakanlığım döneminde geldiğimde amatör spor kulüplerine yapılan tesisler var. Onları da açmıştık. Dolayısıyla her saha, onlarca genci bir araya getirir. Her kapalı spor salonu binlerce genci bir araya getirir. Her yüzme havuzu yüzlerce genci bir araya getirir. Dolayısıyla çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gençlik merkezlerimizde yapılan çeşitli programlarla eğitimlerle beraber gençlerimize dokunuyoruz" dedi.