Türkiye Havalimanlarında Yılın İlk 6 Ayında 104 Milyon Yolcuya Hizmet Verildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında yılın ilk 6 ayında 104 milyon 833 bin 309 yolcuya hizmet verildiğini bildirerek, "Bu dönemde üst geçişlerle birlikte 1 milyon 71 bin 801 uçak trafiğine ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün haziran ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haziranda havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının içi hatlarda 83 bin 21'e, dış hatlarda ise 88 bin 322'ye ulaştığına işaret eden Uraloğlu, uçak trafiğinin üst geçişlerin de dahil edilmesiyle 217 bin 663'ü bulduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, uçak trafiğinde, geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında iç hatlarda yüzde 3,8, dış hatlarda yüzde 6 olmak üzere üst geçişler dahil yüzde 6,4 artış meydana geldiğini aktardı.

Haziranda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 48 bin 214'e, dış hat yolcu trafiğinin ise 13 milyon 645 bin 102'ye ulaştığını belirten Uraloğlu, "Haziran ayında hizmet verilen yolcu sayısı direkt ve transit yolcularla birlikte 22 milyon 723 bin 642 oldu. Bu dönemde yolcu trafiği, 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hatlarda yüzde 6,4, dış hatlarda yüzde 9,1 olmak üzere transit dahil 7,9 artış gösterdi. Havalimanlarının yük trafiği ise haziran ayında iç hatlarda 87 bin 78 ton, dış hatlarda 376 bin 957 ton olmak üzere 464 bin 35 tona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

" İstanbul Havalimanı'nda haziranda 7 milyon 55 bin 51 yolcuya hizmet verildi"

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda haziranda uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 817, dış hatlarda 34 bin 497 olmak üzere 45 bin 314'e ulaştığına işaret ederek "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 620 bin 581, dış hatlarda 5 milyon 434 bin 470 olmak üzere 7 milyon 55 bin 51 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu ayda iniş-kalkış yapan uçak trafiğinde geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 1 artış meydana geldi. Haziranda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 4 arttı." ifadesini kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haziranda uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 151, dış hatlarda 10 bin 853 olmak üzere 21 bin 4'e ulaştığını belirten Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 825 bin 301, dış hatlarda 1 milyon 788 bin 413 olmak üzere 3 milyon 613 bin 714 yolcuya hizmet verildi. Haziran ayında hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hatlarda yüzde 6, dış hatlarda yüzde 1 olmak üzere yüzde 4 arttı. Yolcu trafiği ise geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında iç hatlarda 19, dış hatlarda yüzde 7 olmak üzere 13 artış gösterdi. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise haziranda 2 bin 495 uçak trafiği gerçekleşti."

"İlk 6 ayda 2 milyon 242 bin 185 ton yük trafiği gerçekleşti"

Uraloğlu, yılın ilk 6 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 431 bin 991, dış hatlarda ise 387 bin 113'e ulaştığına işaret ederek, "Bu dönemle üst geçişlerle birlikte 1 milyon 71 bin 801 uçak trafiğine ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hatlarda yüzde 3,8, dış hatlarda yüzde 9,3 olmak üzere üst geçişler dahil yüzde 8 artış gösterdiğini aktaran Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 46 milyon 157 bin 20'ye, dış hat yolcu trafiğinin 58 milyon 568 bin 244'e, transit yolcu sayısının ise 108 bin 126'ya ulaştığı bu dönemde direkt ve transit yolcularla birlikte 104 milyon 833 bin 309 yolcuya hizmet verildi. Yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hatlarda yüzde 10,2, dış hatlarda yüzde 13,1, transit dahil yüzde 11,6 artış oldu. Yılın ilk 6 ayında havalimanlarında iç hatlarda 412 bin 44 ton, dış hatlarda 1 milyon 829 bin 741 ton olmak üzere 2 milyon 242 bin 185 ton yük trafiği gerçekleşti."

"İstanbul Havalimanı'nda 6 ayda 38 milyon 92 bin 629 yolcuya hizmet verildi"

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 6 aylık sürede iç hatlarda 57 bin 783, dış hatlarda 195 bin 332 olmak üzere 253 bin 115 uçak trafiğine ulaşıldığına işaret ederek, "İç hatlarda 8 milyon 154 bin 410, dış hatlarda 29 milyon 938 bin 219 olmak üzere 38 milyon 92 bin 629 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 4 artış gösterdi. Yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 7 arttı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da 6 aylık sürede iç hatlarda 54 bin 983, dış hatlarda 62 bin 790 olmak üzere 117 bin 773 uçak trafiği gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, "İç hatlarda 9 milyon 463 bin 44, dış hatlarda 10 milyon 359 bin 842 olmak üzere 19 milyon 822 bin 886 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hatlarda yüzde 7, dış hatlarda yüzde 10 olmak üzere yüzde 9 artış gösterdi. Yolcu trafiğinde 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hatlarda yüzde 21, dış hatlarda yüzde 16 olmak üzere yüzde 18 artış oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da 6 aylık dönemde 13 bin 270 uçak trafiği gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

"Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 6 ayda 23 milyon 891 bin 91 yolcuya hizmet verildi"

Uraloğlu, yılın ilk 6 aylık döneminde turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 8 milyon 604 bin 682, dış hatlarda ise 15 milyon 286 bin 409 olmak üzere 23 milyon 891 bin 91 yolcuya hizmet verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde iç hatlarda 67 bin 799, dış hatlarda ise 98 bin 609 uçak trafiği gerçekleşti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 3 milyon 420 bin 585, dış hatlarda 1 milyon 890 bin 893 olmak üzere 5 milyon 311 bin 478 yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 3 milyon 208 bin 734, dış hatlarda 11 milyon 365 bin 299 olmak üzere 14 milyon 574 bin 33 yolcuya hizmet sunuldu. Muğla'da Muğla Dalaman Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı iç hatlarda 758 bin 476, dış hatlarda 1 milyon 243 bin 750 olmak üzere 2 milyon 2 bin 226 oldu. Muğla Milas- Bodrum Havalimanı'ndan ise iç hatlarda 988 bin 202, dış hatlarda 585 bin 921 olmak üzere 1 milyon 574 bin 123 yolcu hizmet aldı. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda da iç hatlarda 228 bin 685, dış hatlarda 200 bin 546 olmak üzere 429 bin 231 yolcuya hizmet sağlandı."