Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına kınama mesajları

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Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski de TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Delegasyonun X'teki hesabından paylaşılan mesajda, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı karşısında derin şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

AB'nin terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur."

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da saldırıyı kınadığını belirterek, "Türk yetkilileriyle dayanışmamızı ifade eder, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın kuzeyinden dehşet verici görüntüler bize ulaşıyor. Bu korkunç terörden etkilenen herkesin acısını derinden paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "Kahramankazan'da TUSAŞ'a düzenlenen dehşet verici terör saldırısından derin üzüntü duyduk. Birleşik Krallık, müttefiki Türkiye ile dayanışma içindedir ve terörün her çeşidini kınamaktadır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, X'teki paylaşımında, terör saldırısını şiddetle kınayarak, şunları kaydetti:

"Pakistan, terörle mücadelede kardeş Türkiye ile tam dayanışma içerisindedir. Düşüncelerimiz ve dualarımız şehitlerin aileleriyle birliktedir; yaralılara acil şifalar diliyoruz."

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diler, bu terör saldırısından etkilenen aileler ve Türk makamlarıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade eder." değerlendirmesi yer aldı.

Kosova'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada da TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı kınanarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dilekleri iletildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dostlarına en derin taziyelerimizi iletiyor, bu küstah terör eyleminin mağdurlarına da acil şifalar diliyoruz. Terörün her türlüsünü kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin de X hesabında yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak, "Kardeş Türkiye'ye ve şehit ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu terör eyleminin faillerinin ilgili Türk kurumları nezdinde adaleti göreceklerinden eminim." mesajını paylaştı.

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "Kanada bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kanada, bu zor zamanda dost ve müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır." ifadesine yer verildi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya paylaşımında, TUSAŞ yerleşkesine yapılan saldırı şiddetle kınanarak, "Terörizmin her türüne karşı mücadelede Türkiye'nin yanındayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage de saldırıyı kınadığını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.