Türkiye'den Gazze'ye Dayanışma Etkinliği - Son Dakika
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Türkiye'den Gazze'ye Dayanışma Etkinliği

02.08.2025 12:57
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Gazzeli aileler ve ihtiyaç sahibi Mısırlı ailelerin bir araya geldiği dayanışma etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Gazzeli aileler ve ihtiyaç sahibi Mısırlı ailelerin bir araya geldiği dayanışma etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği resmi konutunda düzenlenen faaliyete yaklaşık 300 Gazzeli ve 100 Mısırlı aile bireyi katıldı. Ayrıca etkinliğe, Mısır basınından çok sayıda medya mensubu da iştirak etti.

İHH ve Mısır'dan Vefa Derneği işbirliğinde düzenlenen faaliyete katılacak Filistinlilerin belirlenmesinde Filistin Büyükelçiliğinin onayı ve desteği alındı.

Etkinlikte gençler geleneksel Filistin halk oyunu "Debke" oynarken Gazzeli çocuklar da Filistin şarkıları söyledi. Yemek ikramında bulunulan etkinlikte tüm katılımcılara nakit yardımı yapıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin mazlum ve mağdur Gazzelilere insani yardım yapmaya devam ettiğini belirtti.

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin son olarak Mısır'dan Gazze'ye yönelik yardımlarını tekrar sevk etmeye başlamasıyla beraber 180 tırı alacak hacimdeki Türk yardımlarının, El- Ariş'ten Gazze'ye gönderilen yardımlar arasına dahil edilmekte olduğunu ifade etti.

Bu sevkiyatın kalıcılık kazanması ve ateşkes görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasına bağlı olarak Türkiye'den Ariş'e gemiyle yardım sevkiyatlarının tekrar başlayabileceğini kaydeden Şen, bu hususta Kızılay ve AFAD yetkilileriyle koordinasyon halinde olduklarını kaydetti.

Şen, Gazze'den 100 bine yakın kişinin de Mısır tarafından kabul edildiğini, bu kişilerin yardıma gereksinim duyduklarını ve Mısır'ın bu kişilere her türlü imkanı ve kolaylığı gösterdiğini belirterek Türkiye'nin bu bağlamda Mısır'ın üstlendiği yükü hafifletmek için Mısır'daki Gazzelilere elinden geldiği kadar yardımlarını ulaştırmakta olduğunu söyledi.

Bu bağlamda geçmişte Mısır'daki üniversitelerde eğitim görmekte olan 10 bin Filistinli öğrencinin üniversite harç borçlarının Türk sivil toplum kuruluşu "Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı" ve Filistinli makamlarla işbirliği halinde Türkiye tarafından ödendiğine dikkati çeken Şen, Kurban Bayramı'nda da Türk bağışçıların kurbanlarının yardım kuruluşları aracılığıyla Mısır'da kesildiğini hatırlattı.

Şen, Mısır'daki muhtaç durumda olan Gazzelilerin yardımlarına büyükelçilik olarak koşmaya devam edeceklerini ifade etti ve Mısır makamlarının da ülkedeki Gazzelilere imkanları ölçüsünde her türlü desteği ve kolaylığı sağladığını dile getirdi.

Türkiye ve Mısır, Gazzelilerin "tehcirine" karşı

Türkiye'nin Mısır'ın Gazze konusundaki tutumunu tamamen paylaştığını ve Türkiye'nin Gazzelilerin Mısır'a veya dünyadaki herhangi bir ülkeye sürülmesine mutlak suretle karşı olduğunu belirten Şen şunları kaydetti:

"Türkiye, Mısır ve tüm İslam dünyası olarak İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek ve Mısır'ın sunduğu Gazze planının anlamlı bir sürede gerçekleşmesini engelleyerek insanları ve Gazze'deki kardeşlerimizi gönüllü sürgüne yollama planının farkındayız, iyi niyetle de olsa bunun gerçekleşmesine Türkiye, Mısır ve hiçbir İslam ülkesi razı olmayacaktır."

Gazze'nin nüfusunun yarısının veya dörtte birinin dahi şu veya bu şekilde boşaltılması halinde bütün Filistin topraklarından Filistinlilerin sürülmesi planının bir adım daha gerçeğe yaklaşacağı uyarısında bulunan Şen, Mısır, ABD ve Katar'ın öncüllük ettiği ateşkes görüşmelerinde sabır ve gayret göstermeye devam edilmesinin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu süreçte yapıcı rol oynamaya devam ettiğine dikkati çekti.

Şen, son dönemde Fransa'nın ve İngiltere'nin Filistin devletini tanıma kararlarının açıklanmasını çok olumlu ve tarihi adımlar olarak değerlendirdi.

Mısır'daki Gazzelilere de Filistin'i unutmamalarını, bir gün vatanlarına dönme ümitlerini muhafaza etmelerini ve topraklarına sahip çıkmalarını tavsiye ettiğini aktaran Şen, bu dönemde hem Türkiye'nin hem Mısır'ın hem de İslam dünyasının kendilerine destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Büyükelçi Şen, beraber sahneye çıktığı Filistinli gençlere Filistin davası yolunda daima barış ve adaleti şiar edinmelerini tavsiye ederek onlardan söz aldı.

Şen, Büyükelçilik olarak bundan sonra da Gazzelilere yardım yapmaya ve onlarla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türk büyükelçi Şen ayrıca Büyükelçiliğin tüm bu faaliyetleri ve duruşunun, tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve Türk halkının hassasiyetleri doğrultusunda gösterilen bir duruş olduğunu, bu tutumun değişmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kahire Büyükelçiliği, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Diplomasi, Filistin, Türkiye, Kültür, Kahire, Güncel, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Gazze'ye Dayanışma Etkinliği - Son Dakika

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