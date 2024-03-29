Türkiye'den İhraç Edilen Gıda Ürünleri İç Pazarda Satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'den İhraç Edilen Gıda Ürünleri İç Pazarda Satılıyor

Geniş Video İzle

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, ihraç edilen bazı gıda ürünlerinin gümrük kapılarından yasaklı maddeler tespit edildiği için geri çevrilmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Demirtaş, Tarım ve Orman Bakanlığına denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi ve eleman sayısının artırılması çağrısında bulundu.

29.03.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ONUR BİNGÖL

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, ihraç edilen bazı gıda ürünlerinin gümrük kapılarından yasaklı maddeler tespit edildiği için geri çevrilmesiyle ilgili "Bunların imha edildiğini görmedim. İç pazarda satılıyor." dedi. Demirtaş, Tarım ve Orman Bakanlığına, denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi, periyodik kontrollerin sıkılaştırılması ve eleman sayısının artırılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin "Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı" sistemi RASFF'ın şubat 2024 verilerine göre Türkiye'den ihraç edilen mandalinadan kuru kayısıya, helvadan sumak tozuna kadar 34 üründe yüksek miktarda pestisit, salmonella, aflatoksin gibi sağlığa zararlı maddeler tespit edilmesi nedeniyle 34 üründen 18'i gümrük kapılarından iade edildi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, ANKA Haber Ajansının, iade edilen bu ürünlere nasıl işlem uygulandığı yönündeki sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ihraç ettiği gıda ürünlerinin yıllardır sınırlardan döndüğünü söyleyen Demirtaş, analizler sonucunda narenciye ürünlerinde pestisit kalıntısı, kuru kayısı, kuru incir ve baharatlarda ise aflatoksin saptandığını anlattı. Demirtaş, "Arap ülkeleri bile reddediyor. Onların yemediği, maalesef döndüğü zaman iç pazarlara sunuluyor." dedi.

"ÜLKE OLARAK DIŞ PAZARI DA KAYBEDİYORUZ"

Hüseyin Demirtaş, şöyle devam etti:

"Ben bunların imha edildiğini hiçbir zaman görmedim, iç pazarda tüketildiğini düşünüyorum. Neden? Arz talep dengesine göre, sınırdan döndüğü zaman iç pazara verildiğinde fiyatlarda düşüş oluyor. Arz fazla olduğu zaman fiyat düşer, arz azaldığı zaman fiyat yükselir. Dolayısıyla sınırdan dönen bu ürünler iç pazarda, semt pazarı ve zincir marketlere kadar satışı yapılıyor. Bunu da halk tüketiyor."

Geçmişte sınıra giden kamyonlardaki gıda ürünlerinden sadece bir koli veya kasadan numune alındığını, tüm ürünlerin kontrol edilmediğini anlatan Demirtaş, "Bu bir numune sağlamsa sınırdan geçirilirdi. Şimdi ülke olarak maalesef dış pazarı da kaybediyoruz. Tüm ürünlerden numune alınmaya başlandı. Örneğin Azerbaycan bu hassasiyeti koruduğu için gelen araçtaki ürünlerin tamamından numune almaya başladı. Bu da bizim için bir handikap. Bunların bir an önce düzeltilmesi lazım." dedi.

"700 BİN FİRMAYI, 7 BİN 245 TEKNİK ELEMAN DENETLİYOR"

Ürünlerin gümrüklerden dönmemesi için üreticinin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, tarımsal eğitimin önemini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi çağrısında bulunan Hüseyin Demirtaş, bunun da tek başına yeterli olmadığını, gıda kontrollerinin de periyodik yapılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de 700 bin civarında gıda üretim firması bulunduğunu aktaran Demirtaş, ancak bu kadar firmanın kontrolünü kimya, gıda ve ziraat mühendislerinin yanı sıra teknik eleman ve teknikerlerin de dahil olduğu toplam 7 bin 245 kişinin yaptığına işaret etti. "Yani gıda üretim firmalarına periyodik olarak gitsen bile yılda iki kere gidemiyorsun." diyen Demirtaş, halk sağlığı açısından bu alanda çalışanların sayısının artırılması gerektiğini, yoksa sorunların devam edeceğini vurguladı.

Türkiye\'den İhraç Edilen Gıda Ürünleri İç Pazarda Satılıyor
Kaynak: ANKA

Türkiye Ziraatçılar Derneği, Hüseyin Demirtaş, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den İhraç Edilen Gıda Ürünleri İç Pazarda Satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
16:43 Ramazan Hoca’nın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı: Katil zanlısına müebbet hapis talebi Ramazan Hoca'nın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı: Katil zanlısına müebbet hapis talebi
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 16:57:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den İhraç Edilen Gıda Ürünleri İç Pazarda Satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement