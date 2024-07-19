Türkiye'den Yurt Dışına Göç Edenlerin Sayısı Arttı - Son Dakika
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Türkiye'den Yurt Dışına Göç Edenlerin Sayısı Arttı

Türkiye\'den Yurt Dışına Göç Edenlerin Sayısı Arttı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 714 bin 579 oldu. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı ise yüzde 35,9 azaldı. Türkiye'ye 2023 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 13,2 ile Rusya vatandaşları aldı.

19.07.2024 11:47
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(ANKARA) - TÜİK verilerine göre, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 714 bin 579 oldu. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı ise yüzde 35,9 azaldı. Türkiye'ye 2023 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 13,2 ile Rusya vatandaşları aldı.

TÜİK 2023 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,2'sini erkekler, yüzde 45,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 101 bin 677'sini Türk vatandaşları, 214 bin 779'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına 714 bin 579 kişi göç etti

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 714 bin 579 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,2'sini erkekler, yüzde 44,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 291 bin 377'sini Türk vatandaşları, 423 bin 202'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

En fazla 20-24 ve 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti

Türkiye'ye 2023 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 12,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 10,8 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 15-19 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,9 ile 30-34 ve yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu izledi.

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu

Türkiye'ye 2023 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 29,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 9,5 ile Antalya, yüzde 6,5 ile Ankara, yüzde 4,9 ile Mersin ve yüzde 4,4 ile Bursa takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 36,4 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 10 ile Antalya, yüzde 7,1 ile Ankara, yüzde 3,5 ile İzmir ve yüzde 2,6 ile Bursa izledi.

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun yüzde 13,2'sini Rusya Federasyonu vatandaşları oluşturdu

Türkiye'ye 2023 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 13,2 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu'nu yüzde 8,2 ile Azerbaycan, yüzde 7,3 ile Türkmenistan, yüzde 6,7 ile İran ve yüzde 5,9 ile Afganistan vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu'nu, yüzde 15,7 ile Irak, yüzde 8,3 ile Afganistan, yüzde 6,5 ile İran ve yüzde 4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Rusya, Göçmenler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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