Türkiye genelinde sosyal konut seferberliği başlatıldı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Valilerden yeterli büyüklükte, öncelikli olarak hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi istendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlar için sosyal konut seferberliği başlatıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum'un imzaladığı 'Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi' 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasadaki 'konut hakkı'nın vurgulandığı genelgede, 'Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler' hükmü hatırlatıldı.

TOKİ, SOSYAL KONUT PROJELERİ YÜRÜTECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

NÜFUSA GÖRE KONUT YAPILACAK

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.

Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istendi.

312 BİN SOSYAL KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa etti. 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. 81 ilde 312 bin sosyal konutun yapımı sürüyor.