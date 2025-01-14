Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti

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Uzun yıllardır Türkiye Yahudi toplumuna liderlik yapan ve toplumu birleştiren Hahambaşı Rav İsak Haleva, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Haleva, Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda ellerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna koyduğu görüntülerle gündem olmuştu.

14.01.2025 11:21
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Hahambaşısı Rav İsak Haleva, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk Yahudi Toplumu, Haleva'nın vefatını sosyal medya hesabından "Baruh Dayan Ha Emet" (hak yargıç kutsaldır) notuyla duyurdu.

GÖRÜNTÜ GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

Haleva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyonda ellerini Erdoğan'ın omzuna koyduğu görüntülerle gündem olmuştu.

BİR SÜRE BİR ŞEYLER ANLATTI

Haleva'nın tebrik sırasında Erdoğan'a bir süre bir şeyler anlattığı ve bu sırada ellerini Erdoğan'ın omzuna koyduğu görüldü.

İSAK HALEVA KİMDİR?

İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul'da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamladı. 1961'de Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nde dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav derecesi aldı. Haleva, 1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri'de Yedek Subay Öğretmen olarak vatani görevini yaptı ve Teğmen rütbesiyle terhis oldu.

HAHAMBAŞILIK DÖNEMİ

Haleva, uzun yıllar Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürdü. 41 yıl Türk Yahudi Toplumu'na liderlik yapan Haham David Asseo'nun 14 Temmuz 2002'deki vefatının ardından yapılan seçimlerde Hahambaşı seçildi. Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenen İs'ad Töreni ile görevine başladı. Rafael Saban ve David Asseo'nun ardından Türkiye'nin 3. Hahambaşısı oldu.

AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani dili dersleri verdi. Marmara ve Sakarya Üniversiteleri'nde lisansüstü öğrencilerine İbranice öğretti. Tevrat, Talmud ve Yahudi ilahiyatı konularında çok sayıda araştırma ve makale yayınladı. Avrupa Hahamlar Konferansı'nın daimi üyesi olarak görev yaptı. Haleva, Türkçe dışında İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice olmak üzere 6 dil biliyordu. 2003 yılındaki İstanbul saldırılarında hafif yaralandı. Türkiye Hahambaşısı olan Haleva evli ve 4 çocuk babasıydı.

HAHAMBAŞILIK NEDİR?

Hahambaşılık, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1835 yılında II. Mahmud döneminde resmi bir kurum haline geldi. Bu tarihten önce her Yahudi cemaati kendi Hahambaşısını seçerek Saray'a bildiriyordu. Musevilikte tüm dünya Yahudilerini kapsayan bir dini yönetim hiyerarşisi bulunmuyor. Hahambaşılar sadece kendi bölgelerindeki Yahudi toplumunun dini liderliğini yapıyor.

Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti

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Son Dakika Güncel Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Serkan Acar:
    CHP LİLER ÖKSÜZ KALDI YAZIIIK 89 35 Yanıtla
    Hakan Tasyurek:
    akepeliler babasız kaldı şimdi 1 gün yas ilan ederler sanirim 0 1
    Apple User:
    yadudi madalyası alan lider kimse ona bak ben chp de o madalya alana rastlamadım ama şuna emin ol yahudiler sizden daha iyidir 0 1
    AHMET YILMAZ:
    Serkan karinuiskim 0 1
  • Cocukluk askimsin:
    ahhhpartililerin gözü yaşlı 64 43 Yanıtla
  • Tuncay null:
    AKP lilerin ve bohcalinin basi sagolsun 48 37 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Talat la AHMET İN Başı sağ olsun 55 5 Yanıtla
  • Bu Kim:
    ateşi bol olsun 37 10 Yanıtla
  • Muhendis:
    hadi bakakim atesin bol olsun. 20 6 Yanıtla
  • Tuğrul YILMAZ:
    Ne başı? 18 3 Yanıtla
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