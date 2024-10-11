Türkiye ile Sırbistan arasında 11 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Sırbistan arasında 11 anlaşma imzalandı

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- Türkiye ile Sırbistan arasında 11 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belgrad ziyareti kapsamında Türkiye ile Sırbistan arasında, çeşitli alanlarda 11 anlaşma imzalandı.

11.10.2024 15:16  Güncelleme: 15:32
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- Türkiye ile Sırbistan arasında 11 anlaşma imzalandı

BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belgrad ziyareti kapsamında Türkiye ile Sırbistan arasında, çeşitli alanlarda 11 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Sarayı'nda Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine katıldı. Törende iki ülkenin ilgili bakanlıkları ve kurumları arasında 11 belgeye imza konuldu.

Bu kapsamda iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi ile Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. Sırbistan Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı törende, Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza konuldu. Sırbistan Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı, Gençlik Alanında Mutabakat Zaptı ile Medya ve Enformasyon Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkındaki protokole ilişkin değişikliklere yönelik kararına imza atıldı.

Sırbistan Cumhuriyeti Belgrad Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü'nün de imzalandığı törende, Sırbistan Devlet Arşivi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında İşbirliği Protokolü, Sırbistan Cumhuriyeti Belgrad Tarih Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu arasında Akademik Mutabakat Zaptı'na imza konuldu.

Kaynak: İHA

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