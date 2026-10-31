Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, yarın yapılacak. 45 bini aşkın kişinin kayıt yaptırdığı ve beş ayrı kategoride koşulacak yarış nedeniyle, İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, yarın yapılacak. 45 bini aşkın kişinin kayıt yaptırdığı ve beş ayrı kategoride koşulacak yarış nedeniyle, İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın saat 03.00'ta trafiğe kapatılacak. Köprü, saat 14.00'te trafiğe yeniden açılacak. Saat 06.00'da trafiğe kapatılacak olan tüm parkur ise 15.30'da trafiğe yeniden açılacak.

AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ SAAT 06.00'DA KAPANACAK

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar şunlar:

-Abdullahagˆa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Egˆitim ve O¨gˆretim Komutanlıgˆı ile 15 Temmuz S¸ehitler Ko¨pru¨su¨ Bagˆlantı yolları ve Beylerbeyi I·skelesi (Akım Beylerbeyi C¸amlıca Caddesine dogˆru verilecek)

-Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve gu¨ney katılım, Kus¸bakıs¸ı Caddesi Petrol-I·s¸ o¨nu¨ D-100 Karayolu gu¨ney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 gu¨ney katılım

-Altunizade Ko¨pru¨ u¨zeri D-100 gu¨ney-kuzey katılım, Tophaneliogˆlu Caddesi Gold Bilgisayar o¨nu¨ D-100 gu¨ney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Gu¨ney Zincirlikuyu ayrımı, Sait C¸iftc¸i katılımı

-Fenerbahc¸e Go¨ztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahc¸esi'nden Rıdvan Dedeogˆlu istikametine katılım ile Kuzey Atas¸ehir'den Rıdvan Dedeogˆlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. C¸evre Yolu ayrımı, gu¨neyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal ko¨pru¨sü altından kuzeye katılım

-Altunizade ko¨pru¨ altı Halk Kos¸usu'nun bas¸ladıgˆı yer, Maraton ile Halk Kos¸usu arası, park giris¸i, maratonun bas¸ladıgˆı yer, park c¸ıkıs¸ı, park c¸ıkıs¸ı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası,

-Avrupa yakasında, Merkez Komutanlıgˆı ıs¸ıklar, Opel Gerc¸ek o¨nu¨, Sait C¸iftc¸i ko¨pru¨ katılımı (E-5 Karayolu gu¨ney katılım),

-Sabancı Lisesi o¨nu¨, Yıldız ıs¸ıklar, Akdogˆan sokak giris¸i, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasagˆa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortako¨y do¨nu¨s¸leri, Bes¸iktas¸ meydan, Vestel ıs¸ıklar, Palangalar ıs¸ıklar,

-Ortako¨y meydanı, Muhakkik Sokak giris¸i, Akaretler ıs¸ıklar, VI·P Otel o¨nu¨, Su¨zer Plaza o¨nu¨, Kadırgalar Caddesi toprak yol do¨nu¨s¸leri, Mete Kavs¸agˆı, Gu¨mu¨s¸ Caddesi bas¸ı,

-Gu¨mu¨s¸suyu'ndan toprak yola inis¸, Dolmabahc¸e ıs¸ıklar, Kahve Du¨nyası o¨nu¨, Akyol caddesi bas¸ı, Meclis-i Mebusan Yokus¸u bas¸ı, Aydilimi pastanesi yanı,

-Kabatas¸ ıs¸ıklar, Fındıklı ıs¸ıklar, Deniz Limanı c¸ıkıs¸ı, Salı Pazarı ıs¸ıklar, Bogˆazkesen caddesi gelis¸i, Bogˆazkesen ıs¸ıklar ile Tophane ıs¸ıklar, Revani sokak gelis¸i, Kemeraltı ıs¸ıklar, Karako¨y meydanı, Pers¸embe Pazarı ıs¸ıklar, Azapkapı'dan Tarlabas¸ı'na mecburi istikamet,

-S¸is¸hane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi giris¸i, Tarlabas¸ı'ndan Pers¸embe Pazarı'na giris¸, S¸is¸hane ıs¸ıklardan Kasımpas¸a'ya mecburi yo¨n ile Kasımpas¸a'dan Unkapanı ko¨pru¨sü ayrımı, Pers¸embe Pazarı'ndan Unkapanı ko¨pru¨sü ayrımı,

-Sahil Kennedy caddesi Atako¨y Havuzlu Kavs¸ak'tan Sirkeci ıs¸ıklara kadar kuzey ve gu¨ney istikameti, Ragıp Gu¨mu¨s¸pala caddesi, Res¸adiye Caddesi, Atatu¨rk Bulvarı, Mustafa Kemal Pas¸a Bulvarı ile Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı ko¨pru¨leri ile Avrasya Tu¨neli trafigˆe kapalı tutulacak.

Kaynak: ANKA
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