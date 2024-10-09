Türkiye, Lübnan'a 300 Ton İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Türkiye, Lübnan'a 300 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Türkiye, Lübnan\'a 300 Ton İnsani Yardım Gönderdi

TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, Lübnan'a insani yardım malzemesi ulaştırdı ve sivilleri tahliye edecek.

09.10.2024 14:50
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Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, seyir öncesinde gemi personeline konuşma yaparak başarılı görev temennisinde bulundu.

Limandan demir alan TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Beyrut Limanı'na ulaştı.

Yerli amfibi gemilerindeki insani yardım malzemeleri, işlemlerin ardından yanaşacağı Beyrut Limanı'na indirilecek.

TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, sivilleri getirecek

Limana insani yardımların indirilmesinin ardından çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlanacak.

Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşlarının da aralarında bulunduğu siviller, bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a bindirilecek.

İki amfibi gemisine bindirilen siviller, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Mersin'e getirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Lübnan'a 300 Ton İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika

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