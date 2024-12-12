Türkiye'nin arabuluculuğuyla Somali ile Etiyopya'nın imzaladığı Ankara Bildirisi dünya basınında geniş yer buldu

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CAPE Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdiren Ankara Bildirisi dünya basınında geniş yer buldu.

Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizi Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında çözüm yoluna girdi.

Dünya basını bu tarihi gelişmeyi farklı manşetlerle kamuoyuna duyurdu.

ABD

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) Ankara Bildirisi ile ilgili haberinde "Etiyopya ve Somali, ayrılıkçı Somaliland bölgesi konusunda 'teknik görüşmeler' yapma konusunda anlaştı" başlığını kullandı.

Türkiye'nin daha önce her iki ülkenin dışişleri bakanları arasında iki tur görüşmeye ev sahipliği yaptığı hatırlatılan haberde, "Türkiye, Somali ile yakın bağlar kurdu ve yakın zamanda savunma, petrol ve gaz arama alanında işbirliğine yönelik anlaşmalar imzaladı. Ayrıca Etiyopya ile ekonomik ve ticari bağları da var." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD merkezli Bloomberg'in "Etiyopya ve Somali, Türkiye'nin aracılık ettiği anlaşmayla anlaşmazlığı azaltmayı kabul etti" başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıç ??için ilk adımı attık" ifadelerine yer verildi.

Haberde, Türkiye'nin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin arabulucu rolüne değinilerek, "Bu hareket, Türkiye'nin Afrika'daki etkisini genişletme ve Somali'ye ait açık deniz petrol bloklarını keşfetmek için bir araştırma gemisi göndererek enerji güvenliğini güçlendirme girişimleriyle aynı zamana denk geldi." denildi.

Avrupa

Alman haber kanalı Deutsche Welle (DW), "Türkiye, Etiyopya ile Somali'nin husumeti sonlandırmak için anlaştığını söylüyor" başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, "Anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla sağlandı." ifadelerine yer verdi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin yayımladığı bildiriye göre, taraflar Etiyopya'nın Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemen otoritesi altında denize "güvenilir, emniyetli ve sürdürülebilir erişimini" garanti altına alacak ticari düzenlemeler ve ikili anlaşmalar üzerinde yakın bir şekilde birlikte çalışmayı kabul etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bildiriyi "tarihi bir gelişme" olarak nitelendirdiği belirtilen haberde, "İki ülke arasında teknik görüşmelerin en geç 2025 yılı Şubat ayı sonunda başlaması, 4 aylık bir süre içinde tamamlanması ve olası anlaşmazlıkların Türkiye'nin de yardımıyla çözülmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransız haber kanalı France 24'ün "Türkiye, Etiyopya ve Somali'nin husumeti sona erdirmek için uzlaşmaya vardığını söyledi" başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Somali ve Etiyopya'nın Ankara'da Türkiye'nin arabuluculuğunda saatlerce süren görüşmelerin ardından yaklaşık bir yıldır devam eden şiddetli anlaşmazlığa son vermek üzere anlaşmaya vardıklarını söyledi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu anlaşmanın, karayla çevrili Etiyopya'nın denize erişimini güvence altına alacak bir yol getireceğine inandığı sözlerine yer verilerek, iki ülke arasındaki olası anlaşmazlıkların "gerektiğinde Türkiye'nin desteğiyle diyalog yoluyla çözülmesinin öngörüldüğü" belirtildi.

Asya ve Afrika

Al Jazeera, "Türk lider, Somali ve Etiyopya'nın gerginliği sona erdirmek için uzlaşmaya vardığını söyledi" başlığıyla yayımladığı haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve Etiyopya'nın, Somaliland bölgesi ve denize kıyısı olmayan Etiyopya'nın deniz erişimi çabaları konusunda yaşadıkları anlaşmazlıkları çözmek için ortak bir bildiri üzerinde anlaştıklarını duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan merkezli haber sitesi Firstpost, yaşanan gelişmeyi "Türkiye'nin Erdoğan'ı Somaliland'ın bağımsızlığı konusunda Somali-Etiyopya anlaşmazlığında arabuluculuk yapıyor" başlığıyla manşete taşıdı.

Haberde, hem Etiyopya hem de Somali ile "güçlü bağları" olan Türkiye'nin, anlaşmazlığa arabuluculuk yapmaya çalıştığı belirtilerek, "Ankara, Somali'ye kalkınma yardımı sağlıyor ve güvenlik güçlerini eğiterek, önemli bir küresel nakliye rotası boyunca etkisini artırıyor. Türkiye, daha önce Doğu Afrika komşuları arasında iki tur müzakereye ev sahipliği yaptı." denildi.

All Africa haber sitesinin "Etiyopya ve Somali, tarihi 'Ankara Bildirisi'nde İşbirliği Taahhüdünde Bulundu" başlıklı haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri kolaylaştırmadaki rolü geniş çapta övüldü." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, anlaşmanın, Afrika Boynuzu'nda bölgesel istikrarın ve ekonomik işbirliğinin artırılması yönünde kritik bir adım olarak görüldüğüne dikkat çekilerek, "Her iki taraf da Türkiye'nin taahhütleri uygulama ve gelecekteki anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme konusundaki devam eden desteğini memnuniyetle karşıladı." değerlendirmesi yapıldı.

-Etiyopya

Etiyopya devlet televizyonu Fanabc'nin haberinde ise "Etiyopya ve Somali, karşılıklı yarar için barışı ve kalkınmayı teşvik etmek amacıyla bir anlaşmaya vardı" başlığı kullanıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki ülke arasındaki işbirliğinin "geçmişe değil geleceğe odaklandığı" değerlendirmesine yer verilerek, "Etiyopya ve Somali, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da arabuluculuk yaptığı anlaşmanın ardından, iki halkın karşılıklı çıkarları doğrultusunda anlaşmazlığı sona erdirmek, barış ve kalkınmayı teşvik etmek için bir anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Etiyopya'nın resmi haber ajansı ENA'nın "Etiyopya ve Somali, işbirliğini geliştirmek için Türkiye'nin arabuluculuk ettiği görüşmelerde anlaşmaya vardı" başlığını kullandığı haberde, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki yanlış anlaşılmaların giderilmesi açısından önemli bir gelişme olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda barış sağlanması için çabaladığı kaydedilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son birkaç aydır Etiyopya ve Somali arasında dışişleri bakanları düzeyinde bir dizi görüşmeyi kolaylaştırma inisiyatifini aldığı vurgulandı.

Etiyopya merkezli haber sitesi Borkena, "Etiyopya ve Somali, Türkiye'nin arabuluculuğundaki barış görüşmelerinde Ankara Bildirisi'ni imzaladı" başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, "Etiyopya ile Somali arasında tırmanan gerginlik, Türkiye arabuluculuğunda Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, en azından şimdilik sona ermiş görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Türkiye'ye dikkat çekilerek, "Görüşmeleri Recep Tayyip Erdoğan kolaylaştırdı. Türkiye, Somali ile askeri bağlarına rağmen kendisini tarafsız arabulucu olarak görüyor; Somali'de Türkiye dışında en büyük askeri üslerinden birini işletiyor." ifadeleri kullanıldı.

Somali

Somali resmi haber ajansı SONNA'nın "Somali ve Etiyopya, tarihi Ankara Bildirisi'nde gelişmiş işbirliği taahhüdünde bulundu" başlığı ile yayımladığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda Somali ve Etiyopya liderlerinin karşılıklı saygı ve işbirliğine olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiği bildirildi.

Haberde, teknik müzakerelerin gelecek yılın şubat ayı sonunda başlaması ve Türkiye'nin kolaylaştırıcılığıyla dört ay içinde sonuçlanması beklendiği belirtilerek," Liderler, Türkiye'nin bu taahhütleri uygulamadaki yardımını memnuniyetle karşıladılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli desteğiyle diyalog ve barışçıl yollarla her türlü farklılığı çözme sözü verdiler. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sürece olan bağlılığı hem Somali hem de Etiyopya tarafından derin bir takdirle karşılandı." denildi.

Somali merkezli haber sitesi Horseedmedia'nın "Türkiye, Somali ile Etiyopya Arasında Barışı Sağlıyor" başlıklı haberinde, "Somali ve Etiyopya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda gerçekleşen diplomatik bir atılımla,Etiyopya ile Somaliland arasında varılan tartışmalı deniz anlaşması nedeniyle aylardır devam eden gerginliğe son vererek uzlaşma yolunda önemli adımlar attı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, "Bu gelişme, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda giderek artan diplomatik nüfuzunu vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini karmaşık bölgesel anlaşmazlıkları çözebilecek tarafsız bir arabulucu olarak konumlandırmasını sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.???????