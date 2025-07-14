Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Türkiye'nin son 52 yılın en kurak dönemini yaşadığını belirtip, "Kentsel altyapısı eksik olan, rezervuarları bulunmayan ya da yetersiz olan yerleşimlerde ve büyükşehirlerde içme suyu temininde büyük sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz" dedi.

Türkiye genelinde 2025 yılının ilk 9 ayında, son 52 yılın en kurak dönemi kayıtlara geçti. Yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 26 azaldı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bu yıl ülke genelinde metrekareye 520 milimetre yağış beklendiği ancak düşen yağışın 380 milimetre civarında olduğunu söyledi.

TARIMSAL ÜRÜN REKOLTESİNDE DÜŞÜŞ

Doç. Dr. Özçelik, "Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 53 civarında bir yağış eksikliği gerçekleşmiş durumda. İç Anadolu Bölgesi'nde bu rakam yüzde 36 civarında, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yüzde 30'lar civarında bir yağış eksikliği gerçekleşmiş durumda. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 24 civarında yağış eksikliği gerçekleşirken, Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinde yağış olduğunu söyleyebilirim. 9 ay boyunca Türkiye'de yüzde 26 civarında yağış eksikliğinin meydana gelmesi ülke genelinde tarımsal ürün rekoltesinde ciddi düşüşler yaşanacağı anlamına geliyor" dedi.

ANKARA VE İZMİR İÇİN 'KURAKLIK' UYARISI

Özellikle Ankara ve İzmir için kuraklık uyarısında bulunan Doç. Dr. Özçelik, "Kentsel altyapısı eksik olan, rezervuarları bulunmayan ya da yetersiz olan yerleşimlerde ve büyükşehirlerde içme suyu temininde büyük sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz. Ankara'da rezervuarlarımızın şu anki doluluk oranı yüzde 13,3 civarında. Bu oran oldukça düşük ve ciddi zorluklar yaşanacağı görülüyor" diye konuştu.

"YAĞIŞ EKSİKLİĞİ DAHA DA ŞİDDETLENECEK"

İzmir'de de benzer bir tablo olduğunu kaydeden Doç. Dr. Özçelik, "Ege Bölgesi'nde İzmir'in en büyük barajı olan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 10,1'e düştü. İstanbul'un geçen yılla aynı durumda olması nedeniyle iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yıl boyunca gerçekleşen yüzde 26 civarında yağış eksikliğinin yaz aylarında daha da şiddetleneceği, kısa süreli sağanaklarla kentsel alanlarda ve kentsel altyapısı yetersiz olan şehirlerimizde taşkın etkilerini göstereceği gözüküyor. Haziran ayı verilerine göre ülke genelinde yüzde 63 oranında yağış azlığı söz konusu. Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kritik bölgeler arasında yer alıyor. Marmara Bölgesi'nde yüzde 94 civarında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 88 civarında bir yağış eksikliği söz konusu" dedi.