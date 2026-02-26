Türkiye'nin GSYİH'sı 1,6 Trilyon Dolar Olacak - Son Dakika
Türkiye'nin GSYİH'sı 1,6 Trilyon Dolar Olacak

26.02.2026 18:26
26.02.2026 18:26
Bakan Bolat, Türkiye'nin GSYİH'sının 2023'te 1,6 trilyon dolara ulaşacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl 1,6 trilyon dolara ulaşacağını belirterek, "Bu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iktidara geldiği 2002 yılına göre 6 kat daha yüksek. Kişi başına düşen GSYİH ise 18 bin ABD dolarına ulaşacak ki bu da 2002 yılındaki rakamımızın 5,5 katı." dedi.

Bakan Bolat, Gürcistan'ın Kaheti bölgesinde bulunan Tsinandali'de katıldığı 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nda (TAGİF) konuştu.

Forumun hem hükümet düzeyinde hem de birçok sektördeki iş temsilcileriyle ikili ilişkileri ve etkileşimi artırmak için birçok fırsat sunacağına emin olduğunu kaydeden Bolat, "Bu nedenle bu forumu Kafkasya'nın Davos'u olarak adlandırıyorum." dedi.

Bolat, farklı kültürlerin bir araya geldiği Kafkasya'nın tarihsel olarak doğu ve batının yanı sıra kuzey ve güney arasında önemli bir geçiş noktası olduğunu belirterek, Güney Kafkasya'nın jeostratejik konumu sayesinde Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın dünyanın enerji transferi ve lojistik yollarının tam merkezinde yer aldığını vurguladı.

Siyasi liderlerin hem ikili hem de üçlü ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini ve bu yönde çabaları artırma yönünde talimat verdiğini kaydeden Bolat, Orta Koridor'daki (Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru) ülkelerin, uluslararası ticaret, yatırım, enerji, ulaşım hizmetleri, liman işletmeciliği, hava yolu işletmeciliği, bilişim teknolojileri ve yapay zeka alanlarında işbirliğinin artması konusunda büyük umutları olduğunu söyledi.

Bolat, "Hükümet yetkilileri olarak, iş dünyasının önünü açmak, yoldaki engelleri kaldırmak bizim sorumluluğumuzda. Yatırımlar ve ticaretle ilgili tüm anlaşmazlıkları ve bazı sorunları çözdüğümüzde, ülkelerimiz arasında çok daha yakın bir ekonomik entegrasyon olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkeler olarak, daha yakın ve daha entegre ekonomiler için daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurgulayan Bolat, "Üç ülke olarak, komşu olmaktan daha fazlasıyız. Dostuz, müttefikiz. Ekonomik ortaklarız ve birbirimize bağlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın üç ülkeyi birbirine çok daha yakından bağlayan projeler olduğunu dile getirdi.

Bu yıl Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası 1,6 trilyon dolara ulaşacak

Türkiye'nin ekonomik gelişimi hakkında bilgi veren Bolat, "Bu yıl GSYİH'miz (gayri safi yurtiçi hasıla) 1,6 trilyon dolara ulaşacak. Bu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iktidara geldiği 2002 yılına göre 6 kat daha yüksek. Kişi başına düşen GSYİH ise 18 bin ABD dolarına ulaşacak ki bu da 2002 yılındaki rakamımızın 5,5 katı." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, böylece Türkiye'nin Avrupa'nın beşinci büyük ekonomisi konumuna yükseleceğini vurguladı.

Hem iç ekonomi üretimine hem de uluslararası ekonomik ilişkilere çok önem verdiklerini dile getiren Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile 30 yıldır yürürlükte olan bir gümrük birliğinin bulunduğunu hatırlattı.

Bolat, Türkiye'nin 2008'den bu yana Gürcistan da dahil olmak üzere 24 serbest ticaret anlaşması ve Azerbaycan da dahil olmak üzere 6 tercihli ticaret anlaşmasının bulunduğunu belirterek, bu ticaret anlaşmalarında karşılıklı olarak birçok fayda gördüklerini vurguladı.

Uluslararası ekonomide ve uluslararası ticaret konularında dünya çapında neler olup bittiğinin farkında olduklarını kaydeden Bolat, "En iyi çözüm yollarından biri, hepimizin en yakın ortakları olan komşu ülkelerimizle ikili, üçlü ve çok taraflı ilişkilerimizi geliştirmek olacaktır." dedi.

Bakan Bolat, uluslararası ticarette, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatında 400 milyar dolara çok yaklaştığını dile getirerek, "Biz ithalatçı bir ülkeyiz ve ithalatımız mal ve hizmet olarak yaklaşık 420 milyar dolara ulaştı. Bu nedenle yaklaşımımız, çok çalışmak ve kazan-kazan ilkesine dayalı bir yaklaşım izlemektir. Dolayısıyla sadece bencil merkantilist bir yaklaşım sürdürülebilir olmaz. Bu nedenle ticaret yapan ülkeler birbirleriyle daha fazla karşılıklı, ikili işbirliği yapmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Karşılıklı yabancı doğrudan yatırımları teşvik etmeliyiz"

Türkiye ile Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere de değinen Bolat, Gürcistan'ın Türkiye ile Orta Asya ve Rusya arasında bir geçiş kapısı olması nedeniyle de Türkiye için çok kritik ve önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, aynı durumun Azerbaycan için de geçerli olduğunu aktararak, bu üç ülkenin doğu ile batı arasındaki konumda yer almasının ticarette büyük fırsat ve avantaj sağladığını söyledi.

Öte yandan ulaşımın da üç ülke için önemli olan bir başka sektör olduğunu belirten Bolat, "Daha vizyoner projeler izlemeliyiz. Ülkelerimize karşılıklı yabancı doğrudan yatırımları teşvik etmeliyiz. ve enerji üretimi ve ulaşım konusunda daha fazla işbirliği yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı yatırımlar artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gürcistan ile ticarette karşılıklı olarak 3 milyar doları aştık ve siyasi liderlerimizin talimatı doğrultusunda hedefimiz çok yakın vadede 5 milyar dolara ulaşmaktır." dedi.

Türk yatırımcıların hava yolu işletmeciliği, liman işletmeciliği, enerji sektörü, imalat sektörü ve ulaştırma sektöründe Gürcistan'a yaklaşık 2,2 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım yaptığını kaydeden Bolat, hedeflerinin bu yatırımları karşılıklı olarak daha da artırmak olduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminde geçen yıl 7 milyar doları aştıklarını, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının da yaklaşık 21 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'de yaklaşık 3 bin Azerbaycan şirketinin ofisinin bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Bolat, öte yandan Azerbaycan'da yaklaşık 7 bin Türk yatırımcının bulunduğunu ve yaklaşık 17 milyar dolarlık yabancı yatırım yapıldığını aktardı.

İnşaat sektöründe de Gürcistan ve Azerbaycan'ın, Türkiye'nin en büyük ortaklarından ikisi olduğunu kaydeden Bolat, "Türk müteahhitler Gürcistan'da toplam değeri 300 milyar dolar olan yaklaşık 305 projeyi tamamlamıştır. Ayrıca Azerbaycan'da da Türk müteahhitler, özellikle Azerbaycan'ın Karabağ'daki büyük zaferinden sonra, Karabağ'ın yeniden inşası için büyük altyapı ve üstyapı projeleri olmak üzere toplam değeri 18 milyar dolar olan 500'den fazla önemli inşaat projesini tamamlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Bolat, ayrıca son yıllarda turistlerin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında ziyaretlerini artırdıklarını söyleyerek, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin GSYİH'sı 1,6 Trilyon Dolar Olacak - Son Dakika

Kaynak: AA
