Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Mısır Uluslararası Airshow'a katılacak - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Mısır Uluslararası Airshow'a katılacak

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Mısır Uluslararası Airshow'da uçuş gösterisi yapacak. HÜRJET'in yurt dışı tanıtım faaliyetleri hızlanıyor.

30.08.2024 16:18
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Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Mısır Uluslararası Airshow'a katılarak uçuş gösterisi yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET'in yurt dışı tanıtım faaliyetleri hızlanıyor. Temmuz ayında İspanya'nın yolunu tutan HÜRJET, bu kez 3-5 Eylül'deki Mısır Uluslararası Airshow'a katılacak, yapılması planlanan gösteriyle yeteneklerini sergileyecek.

Bu sınıfta bir uçak arayışında olduğu belirtilen Mısır, HÜRJET ile ilgileniyor. Airshow kapsamında başta Mısır olmak üzere bölge ülkeleriyle HÜRJET ve diğer TUSAŞ ürünleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en prestijli havacılık ve savunma etkinliklerinden biri olan Mısır Uluslararası Airshow, uluslararası havacılık endüstrisinin önde gelen isimlerini, savunma sanayisi profesyonellerini ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor.

Yeni iş ortaklıkları ve bölgesel pazarlarla bağlantı kurma fırsatı sunan etkinlikte, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Dassault Aviation gibi küresel üreticiler ürün ve teknolojilerini tanıtıyor.

Etkinlikte, ayrıca dünyaca ünlü akrobasi timleri, askeri hava kuvvetleri ve çeşitli hava araçları uçuş gösterileri gerçekleştiriyor.

Birçok ülke bu sınıfta arayışta

HÜRJET'in dahil olduğu jet eğitim uçağı pazarı önemli bir potansiyel barındırıyor.

Bu alandaki pazar büyüklüğü 20 yıl içerisinde yıllık ortalama 1,6 milyar dolara ulaştı.

Gelecek 10 yıl içerisinde Türk Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere pek çok silahlı kuvvetin mevcut jet eğitim uçaklarının yerini gelişmiş sürümlerine bırakacak olması sebebiyle artan ihtiyacı karşılamak üzere ABD, Avusturalya, Brezilya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Kolombiya, Fransa, Tayvan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç gibi ülkeler çalışmaya başladı.

Aynı zamanda, yeni nesil savaş uçaklarının üstün performansları ve harp teknikleri, jet eğitim uçaklarında daha üst seviye performans ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu da buna uygun yeni nesil jet eğitim olan uçaklarına olan ilgiyi artırıyor.

Envanterdeki yerini almaya hazırlanıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı. Taksi testleri için 18 Mart 2023'te pistle buluşan HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

Test faaliyetleri ve gelişimini yoğun şekilde sürdürülen HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Mısır, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Mısır Uluslararası Airshow'a katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Mısır Uluslararası Airshow'a katılacak - Son Dakika
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