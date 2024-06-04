CHP Milletvekili Salıcı, Türkiye'nin silah ihracatının takip edilmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Salıcı, Türkiye'nin silah ihracatının takip edilmesi gerektiğini vurguladı

CHP Milletvekili Salıcı, Türkiye\'nin silah ihracatının takip edilmesi gerektiğini vurguladı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin silah ve askeri mühimmat ihracatında son kullanıcı belgelerinin takibinin önemine dikkat çekti. Salıcı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sunduğu soru önergesinde, ihracatın hangi ülkelere yapıldığını ve bu ürünlerin nasıl kullanıldığını sordu. Aksi takdirde Türkiye'nin uluslararası arenada istenmeyen hukuki sonuçlarla karşılaşabileceğini belirtti.

04.06.2024 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'de üretilip, yurt dışına satılan silah ve askeri mühimmatın kimler tarafından kullanıldığının takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde Türkiye'nin uluslararası arenada istenmeyen hukuki sonuçlarla karşılaşabileceğini söyledi. CHP'li Salıcı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e "Her ne koşul altında olursa olsun bedelli veya bedelsiz, geçici veya ücretsiz olarak herhangi bir üçüncü tarafa; ihraç edilen ürünün satılmayacağı, ödünç verilmeyeceği veya teslim edilmeyeceği taahhüdü alınması üzerine verilen son kullanıcı belgesindeki taahhütlerin takibi nasıl yapılmaktadır?" diye sordu.

Salıcı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu. Salıcı önergesinde, savunma sanayi sektörünün son 10 yılda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ettiğini belirtti. 2023 yılının, bir önceki yıla göre döviz bazında yüzde 27'lik artışla, 5,5 milyar dolarlık ihracatla tamamlandığını kaydeden Salıcı,"Türkiye'de kilogram başına ihracat tutarı ortalamada 1,57 dolar iken, savunma sanayiimiz geçtiğimiz yıla oranla kilogram başına ihracat değerini yüzde 14 arttırarak 65 doları aşmıştır. Sektörün genel ihracat pazarındaki payı ise yüzde 2,5'e yükselmiştir" bilgini aktardı. Salıcı, şunları kaydetti:

"Sektörde yaşanan bu büyümenin, ülkemizin uluslararası sorumluluğunun da her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Satılan silah ve sistemlerin doğru son kullanıcıların elinde olmasını sağlamak tüm ülkelerin olduğu gibi Türkiye'nin de sorumluluğudur. Bu konu şu anda bir problem yaratmasa da; ülkemiz zamanla, ithalatçı ülkelerin kullanımına bağlı olarak, uluslararası arenada istenmeyen hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Sektörün ekonomik, askeri ve teknolojik etkisi kadar dış politika ve siyasetle de doğrudan etkileşim içerisinde olduğu düşünüldüğünde; konunun çok yönlü bir yaklaşımla ele alınması mecburidir."

"Son 10 yılda Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan ihracat izni başvurularından kaçı kabul edilmiş, kaç başvuru reddedilmiştir?"

Oğuz Kaan Salıcı, Bakan Güler'e şu soruları yöneltti:

"- Türkiye menşeli askeri mühimmatın ülkemiz ve ülkemizin çıkarları aleyhine kullanılmaması için ithalatçı ülkeler herhangi bir garanti vermekte midir?

Türkiye'den ihraç edilen askeri mühimmatın ülkemizi uluslararası alanda zor durumda bırakacak bir eylemde kullanılmasının ve bunun sonucunda ülkemizin yaptırımlarla karşı karşıya kalma olasılığının önüne nasıl geçilecektir?

Her ne koşul altında olursa olsun bedelli veya bedelsiz, geçici veya ücretsiz olarak herhangi bir üçüncü tarafa; ihraç edilen ürünün satılmayacağı, ödünç verilmeyeceği veya teslim edilmeyeceği taahhüdü alınması üzerine verilen 'son kullanıcı belgesi'ndeki taahhütlerin takibi nasıl yapılmaktadır?

Son kullanıcı belgesindeki taahhüde aykırı fiillerin tespiti halinde ithalatçı ülkeye ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

Son 10 yılda taahhüt almadan, 'son kullanıcı belgesi' olmadan kaç mühimmat ihraç edilmiştir?

İhracat izni işlemlerinin inceleme ve değerlendirme aşamalarında irdelenen somut ve objektif kriterler nelerdir?

İhracat izin sürecinde Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi konuyla ilgili kurumlardan görüş alınmakta mıdır?

Son 10 yılda Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan ihracat izni başvurularından kaçı kabul edilmiş, kaç başvuru reddedilmiştir?

Ülkemizden ihraç edilecek silahlı mühimmatta belli oranda yabancı menşeli ürünler kullanılmışsa satış için o ülkeden de izin istenmekte midir?

Satış izni için şart koşulan yabancılık oranı nedir, bu kapsamda izin istenen ülkeler hangileridir?

5201 ve 3212 sayılı kanunlar ile 7 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi söz konusu ihtiyaçları karşılamakta yeterli midir, konu ile ilgili yeni bir kanuni düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanı, Oğuz Kaan Salıcı, Milletvekili, Yaşar Güler, İstanbul, İhracat, Türkiye, Savunma, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Salıcı, Türkiye'nin silah ihracatının takip edilmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:52 Kapadokya’daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:50:55. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Salıcı, Türkiye'nin silah ihracatının takip edilmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement