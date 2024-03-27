Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye\'nin su depolama kapasitesini 9,8 milyar metreküp artıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 5 yılda tamamlanacak 364 baraj ve göletle Türkiye'nin su depolama kapasitesinin 9,8 milyar metreküp daha artırılması planlanıyor.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, DSİ tarafından yapımı devam eden baraj ve göletlerle vatandaşların ve sanayinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına uzun vadeli çözüm üretilmesi hedefleniyor.
Enerji ve hizmet sektörlerinde ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayan barajlar, tarım arazilerinin sulanma ihtiyacının giderilmesinde de önemli rol oynuyor.
DSİ'nin 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında bu konuda 5 yılda atılacak adımların planlaması yapıldı. 2028 yılı sonuna kadar 364 baraj ve göletin tamamlanması öngörülüyor. Bu sayede depolanan su kapasitesinin 9,8 milyar metreküp daha artırılması hedefleniyor. Böylelikle Türkiye'nin toplam su depolama kapasitesi 193 milyar metreküpe yükselecek.
???????- Türkiye'nin dört bir yanında baraj projeleri sürüyor
Yapımı devam eden büyük projeler arasında Adıyaman, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum'daki baraj projeleri öne çıkıyor.
Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin en büyük sulama barajı özelliğini taşıyan Diyarbakır Silvan Barajı 175,5 metre yüksekliği ve 8,8 milyon metreküp hacimli gövdesiyle tamamlandığında Türkiye'nin ve Avrupa'nın ön yüzü beton kaplı en yüksek barajı olacak. Söz konusu baraj, 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi oluşturacak.
Bursa Karacabey Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Barajla ilçe merkezi ve çevresinin yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.
Temelden yüksekliği 87,5 metre olarak planlanan Adıyaman Büyükçay Barajı, 100,77 milyon metreküp su biriktirme kapasitesiyle yaklaşık 98 bin dekar arazinin sulanmasına imkan verecek. Barajla aynı zamanda yıllık 42,28 milyon kilovatsaat enerji üretilecek.
Balıkesir Sarıçay Barajı'nın temelden yüksekliği 124,5 metre ve su biriktirme hacmi 66,09 milyon metreküp olarak planlanıyor. Baraj, hizmete alındığında Kuşadası ve Söke ilçeleri ile Davutlar ve Güzelçamlı yerleşimlerine yıllık 20,75 milyon metreküp içme suyu sağlayacak.
İnşası tamamlandığında 207,07 dekar arazinin sulanmasının önünü açacak Erzurum Söylemez Barajı'nın temelden yüksekliği 113 metre, su biriktirme hacmi de 1,294 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın 57 metre yükseklik ve 22,25 milyon metreküp su biriktirme kapasitesiyle 56 bin 500 dekar arazinin sulanmasına katkı sağlaması öngörülüyor.
Bu barajların peyderpey 2028'e kadar kullanıma sunulması hedefleniyor.
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