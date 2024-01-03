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2022 Vergilendirme Dönemi Türkiye Genelinde En Fazla Vergi Beyan Eden 100 Mükellef Açıklandı - Son Dakika
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2022 Vergilendirme Dönemi Türkiye Genelinde En Fazla Vergi Beyan Eden 100 Mükellef Açıklandı

Türkiye'de 2022 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 85 bin 8 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden gelir vergisi tahakkuk ettirilen tutar ortalama 26 bin 413 lira oldu.

2022 Vergilendirme Dönemi Türkiye Genelinde En Fazla Vergi Beyan Eden 100 Mükellef Açıklandı
03.01.2024 - 11:39,
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Türkiye'de 2022 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 85 bin 8 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden gelir vergisi tahakkuk ettirilen tutar ortalama 26 bin 413 lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye genelinde, aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 4 milyon 43 bin 467 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Bu beyannamelerle 343 milyar 727 milyon 778 bin 813 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 106 milyar 800 milyon 753 bin 728 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2022 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 85 bin 8 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 26 bin 413 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildiği hesaplandı.

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 87 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (7), İzmir (3), Diyarbakır (1), Tekirdağ (1) ve Afyonkarahisar (1) izledi.

2022 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2021) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 88,97, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 96,88 artış gerçekleşti.

76 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi

Türkiye'nin 2022 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk edildi.

İkinci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemezken Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 200 milyon 757 bin 695 lira vergiyle üçüncü sırada yer aldı.

Listenin 4, 5, 6 ve 7'nci sırasında yer alan mükellefler isminin açıklanmasını istemedi.

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 120 milyon 184 bin 394 lira ile listede 8'inci oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer alırken 115 milyon 634 bin 175 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise aynı faaliyetlerle tahakkuk ettirilen 114 milyon 318 bin 794 lira vergiyle 10'uncu sırada yer aldı.

İlk 100 listesinde 76 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

Öte yandan GİB, 2021 ve 2020 rekortmenlerini de açıkladı. 2021'de de 153 milyon 345 bin 596 lira vergi tahakkukuyla listede Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı. Söz konusu dönemde listenin 2'nci ve 3'üncü sırasında yer alan mükellefler isminin açıklanmasını istemedi. 2020 vergilendirme döneminde ise ilk 3 sırada yer alan mükelleflerin de isminin açıklanmasını istemediği bildirildi.

2022 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 20 sıralaması şöyle:

SIRA NOADI SOYADIFAALİYET TÜRÜVERGİ TUTARI (TL)İLİ
1Selçuk BayraktarKendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri564.124.318,33İstanbul
2(*)(*)(*)(*)
3Rahmi KoçKendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri200.757.695,32Ankara
4(*)(*)(*)(*)
5(*)(*)(*)(*)
6(*)(*)(*)(*)
7(*)(*)(*)(*)
8Mehmet Sinan TaraMenkul kıymet yatırım ortaklığı120.184.394,21İstanbul
9İpek KıraçMenkul kıymet aracılık faaliyetleri115.634.174,95İstanbul
10Ömer KoçMenkul kıymet aracılık faaliyetleri114.318.794,01İstanbul
11(*)(*)(*)(*)
12Erman IlıcakKendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri100.465.098,16Ankara
13(*)(*)(*)(*)
14Gönenç GürkaynakHukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri84.904.810,06İstanbul
15(*)(*)(*)(*)
16(*)(*)(*)(*)
17Ceyda Lale TaraKendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri72.030.058,60İstanbul
18(*)(*)(*)(*)
19Hüseyin ErdoğmuşParfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı vb. imalatı69.703.749,39İstanbul
20(*)(*)(*)(*)
(*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler

(Sürecek)

Kaynak: AA
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