Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Tugay, Bakü\'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı\'na Katıldı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, birçok ülkeden lider, uzman ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP29) katıldı. n Tugay, temasları kapsamında Bakü Belediye Başkanı Sayın Eldar Azizov'la bir araya geldi, Bakü Türk Şehitliği ve İzmir Parkı'nı ziyaret etti.

2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Azerbaycan'ın Bakü şehrinde küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından liderlerin buluştuğu zirveye davet edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay burada, 'Daha Sağlıklı, Daha Mutlu Şehirler Nasıl Teşvik Edilebilir" başlıklı bir sunum yaptı.

Tugay, temasları kapsamında İzmir'in kardeş kenti Bakü'nün Belediye Başkanı Eldar Azizov ile bir araya geldi. İki başkan İzmir ve Bakü arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek ve ortak projeleri ilerletmek konusundaki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı. Ziyaret kapsamında Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Tugay, iki ülke kardeşliğini simgeleyen Bakü'deki İzmir Parkı'na da gitti.