Türkiye-Suriye İletişim Koordinasyonu Kurulacak

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında kurulması planlanan koordinasyon mekanizmasının, iki ülke arasındaki işbirliği niyetini pratiğe dönüştürmeyi amaçladığını belirtti.

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Mustafa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin, özellikle Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra her alanda hızla geliştiğini kaydeden Mustafa, "Şu anda (Türkiye ile) çok iyi bir ilişkimiz var." dedi.

Mustafa, Suriye'yi bölgesel ve uluslararası işbirliği için bir fırsat olarak tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Türkiye bölgede çok önemli bir aktör. Türkiye, Suriye halkını destekleme konusunda çok çaba sarf etti." diye konuştu.

Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında kurulması planlanan koordinasyon mekanizmasına değinen Mustafa, "Bu mekanizma, niyeti pratiğe dönüştürmek için bir tür pratik prosedürdür." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa, halihazırda bu işbirliğinin başladığına dikkati çekerek, "Medya alanında başladı, bakanlık alanında başladı ve ayrıca siyasi alanda da başladı." dedi.

İki ülkenin ortak zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Mustafa, "Türkiye ile birçok ortak noktamız var. Kuzeydoğu da yaşananlar ve Suriye'deki İsrail müdahalesiyle ilgili farklı zorlukları ve engelleri de paylaşıyoruz." diye konuştu.

Mustafa, tüm bu zorlukların iki ülkenin de karşı karşıya olduğu sorunlar olduğunu kaydederek, "Bence (bu sorunlara) pratik çözüm, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

"Dezenformasyonu yaymak amacıyla kasıtlı olarak uluslararası kampanya yürütüldü"

Suriye'ye yönelik dezenformasyon kampanyalarına ilişkin bir soru üzerine Mustafa, ülkesinde profesyonel medya kurumlarının eksikliğine değindi ve bu nedenle Suriyelilerin büyük bölümünün haber almak için sosyal medyaya yöneldiğini ifade etti.

Mustafa, "Suriye halkının büyük bir bölümü, haber almak için sosyal medyaya güveniyor. Bu da yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun yayılmasına zemin hazırladı." dedi.

Bazı çevrelerin kasıtlı olarak olumsuz rol oynamaya çalıştığını belirten Mustafa, "Özellikle Suriye hükümeti ile Suriye'de Kürtler arasındaki ilişkiler hakkında yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonu yaymak amacıyla kasıtlı olarak olumsuz bir rol oynamaya çalışan uluslararası bir kampanya yürütüldü." diye konuştu.

Dezenformasyon kampanyalarına karşı Türkiye ile işbirliği vurgusu

Mustafa, dezenformasyon kampanyalarına karşı farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Enformasyon Bakanlığı olarak, bu kampanyaların tehlikeleri konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ve bu kampanyaya karşı koymak için Türkiye'deki ortaklarımız dahil farklı taraflarla işbirliği yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye hükümetinin terör grupları ile diğer unsurları birbirinden ayırdığını vurgulayan Mustafa, "Ayrıca Suriyeli Kürtlere, terörist gruplar ile diğer gruplar arasında ayrım yaptığımızı açıklamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mustafa, hükümetin tüm silahlı grupları sivil ve askeri kurumlara entegre etme niyetinde olduğunu belirterek, "Suriye hükümetinin, tüm silahlı grupları sivil ve askeri kurumların içine entegre etme niyeti ve iradesi vardır." dedi.

Ayrıca Mustafa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yakın zamanda ülkedeki Kürtlerin dil ve kültürel haklarını güvence altına alan bir kararname yayımladığını hatırlattı.

"Tüm ülkeyi birleştirmeye çalışıyoruz"

Suriye'nin 14 yıllık uluslararası müdahale, devrim ve silahlı çatışmalar nedeniyle çok sayıda sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Mustafa, "Bu sorunları kademeli olarak çözmeye çalışıyoruz. Elbette bazı sorunlar zaman alacaktır. Ancak doğru yoldayız." diye konuştu.

Mustafa, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin özgürleşmeye başladığını hatırlatarak, "Şimdi tüm ülkeyi birleştirmeye çalışıyoruz. Bu, bizim için kritik bir dönüm noktası. Bu, Suriye'nin birleşik ve istikrarlı bir devlet olarak tüm komşu ülkeler ve tüm dünyayla olumlu bir rol oynayacağı geleceği için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.