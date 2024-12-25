Türkiye ve Filistin Ekonomi İşbirliği Toplantısında Önemli Anlaşmalar İmzalandı

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İSTANBUL'da düzenlenen Türkiye - Filistin Ekonomik İş Birliği Konseyi 2'inci Dönem Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Filistin'in dünyaya ihraç ettiği 41 kadar tarım ürününün serbest ticaret anlaşması kapsamına alınması ve Filistin'den Türkiye'ye yapılan mevcut hurma ihracat kotasının gümrük vergisiz olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması kararı büyük önem taşımaktadır. Filistin'in ülkemize gerçekleştirdiği tarım ürünleri ihracatının hemen hemen tamamı tercihli giriş imkanına sahip olacaktır. Bu kararlarımız Filistin halkının ve ekonomisinin desteklenmesi konusunda inşallah hayırlı olacaktır" dedi.

Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi'nin 2'inci Dönem Toplantısı, İstanbul Seyrantepe'deki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed Al Amour, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Türkiye ve Filistin'den çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantıda Türkiye ve Filistin arasında ikili ticaret anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Filistin'in dünyaya ihraç ettiği başlıca 41 tarım ürününün STA kapsamına alınması ve mevcut hurma kotasını 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması kararı alındı.

'TİCARET HACMİMİZİ İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Toplantıdaki konuşmasında Filistin'in ekonomik kalkınmasını sağlanması açısından ticaretin rolünün göz ardı edilemeyeceğine dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Filistin'in ekonomik kalkınmasını sağlanması açısından ticaretin rolü göz ardı edilemez. Bu bakımdan 2005 yılında imzalanıp yürürlüğe giren Türkiye - Filistin Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2 ülke arasındaki ticaret hacminin artması yönünde çok önemli katkısı olmuştur. Ticaret hacmimizi istikrarlı bir şekilde arttırmayı hedefliyoruz. Filistinli gerek hükümet temsilcisi ve bürokrasi yetkilileri, gerekse özel sektör kuruluşlarının bugün müteaddit defalar ifade ettikleri gibi Filistin'in yıllık ortalama 10 milyar dolara yakın bir ithalatı bulunmakta ve 7 Ekim 2023'ten önceki dönemde Filistin, Türkiye'den 2 buçuk ila 3 milyar dolar arasında yıllık ithalat yapmaktaydı. Ancak Filistin'in İsrail ile olan mütabakatı gereği, Filistin'in yaptığı ithalatın Filistin'in kendi gümrükleri, limanları, havaalanları olmadığı için mecburen İsrail limanları ve gümrükleri üzerinden yapılmak zorunda kalınması nedeniyle Filistinli tüccarların İsrail kayıtlı olarak bu yaptıkları ithalat, resmi kayıtlarda İsrail adında gözükmekteydi. Gerçekte, Filistin Türkiye'den 2 buçuk ile 3 milyar arasında ithalat yaptığını kendi ifadeleriyle ve kayıtlarıyla ortaya koyuyorlar" dedi.

'BU YILIN İLK 10 AYINDA İKİLİ TİCARETİMİZ 758 MİLYON DOLARA YÜKSELMİŞTİR'

Filistin ile ticaretin yükseldiğini belirten Ticaret Bakanı Bolat, "Filistin ile bu yılın ilk 10 ayında ikili ticaretimiz 758 milyon dolara yükselmiştir. Aslında bu rakamın yaklaşık 3 milyar dolara yakın olması önceki dönemlerdeki uygulamada ortaya çıkan rakamlardı. Bu açıdan geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren Türkiye olarak, İsrail'in saldırılarını durdurmak ve ateşkese zorlamak amacıyla, ekonomik baskıları arttırma gayesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail'le ihracat-ithalatı kapsayan ticaret ilişkilerini ve transit ticarette durdurmamız nedeniyle Filistin Hükümeti ve Milli Ekonomi Bakanlığının isteği üzerine 7 Haziran 2024 tarihinden itibaren bir ortak kontrol mekanizması kurarak sadece Filistin'e, varış yeri Filistin ve alıcıları Filistinli iş insanları ve adreste Filistin olmak kaydıyla bir ihracat-ithalat düzenlemesini birlikte kararlaştırmıştık. Bu çerçevede ikili ticaretimizin daha yüksek rakamlara ulaşmasını içtenlikle temenni ediyoruz. Filistin'i destekleme konusunda her türlü çabayı gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'FİLİSTİN'DEN TÜRKİYE'YE YAPILAN MEVCUT HURMA İHRACAT KOTASININ GÜMRÜK VERGİSİZ OLARAK 5 BİN TONDA 7 BİN TONA ÇIKARILMASI KARARI'

Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hiç kimse kalmasa bile biz Türkiye ve Türk halkı olarak sonuna kadar Filistin davasının yanında, Filistin halkının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bugünkü Ekonomik İşbirliği Konseyi Ortak Toplantısı sonucunda önemli kararlar aldık. Bu kararlar arasında Filistin'in dünyaya ihraç ettiği 41 kadar tarım ürününün serbest ticaret anlaşması kapsamına alınması ve Filistin'den Türkiye'ye yapılan mevcut hurma ihracat kotasının gümrük vergisiz olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması kararı büyük önem taşımaktadır. Filistin'in ülkemize gerçekleştirdiği tarım ürünleri ihracatının hemen hemen tamamı tercihli giriş imkanına sahip olacaktır. Bu kararlarımız Filistin halkının ve ekonomisinin desteklenmesi konusunda inşallah hayırlı olacaktır" dedi.