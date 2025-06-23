Türkiye ve Mısır Siyasi İstişareleri Kahire'de Yapıldı

Türkiye ile Mısır siyasi istişareleri iki ülke Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Mısır siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile Mısır Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wael Hamed'in eş başkanlığında Kahire'de düzenlendi.

İstişarede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki ülke arasındaki siyasi istişareler son olarak, Eylül 2021'de Ankara'da düzenlendi.

Diplomatik temsiliyetin 2023'te tekrar Büyükelçi düzeyine yükseltilmesi, 2024'te karşılıklı Cumhurbaşkanı ziyaretleri yapılması ve eylülde Ankara'da düzenlenen Türkiye-Mısır I. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısıyla birlikte son dönemde ikili ilişkilerde ivme yakalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme yönünde ortaya koyduğu irade çerçevesinde, Bakan Yardımcısı Duran ve Mısırlı mevkidaşı Hamed'in yaptıkları toplantıda ikili ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde ilerlemesi için atılabilecek ek adımlar görüşüldü.

Dostane bir atmosferde icra edilen istişare toplantısında, diğer hususların yanı sıra Mısır'da Türk yatırımlarının karşılaştığı sorunların giderilmesi ve ikili ticaretin ortak fayda temelinde ilerletilmesi dahil birçok konu masaya yatırılırken karşılıklı beklentiler de aktarıldı.

Bu kapsamda ele alınan muhtelif gündem maddeleri arasında ulaştırma, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliği gibi hususlar gündeme gelirken bölgesel konularda, Türkiye ve Mısır'ın birçok mesele hakkında benzer duyarlılık ve ortak fikirlere sahip oldukları teyit edildi.

Bu çerçevede, Gazze'ye yönelik konvoy süreci dahil olmak üzere, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin korunması ve Filistin davasına destek, İsrail- İran savaşı ile ABD'nin İran'a saldırısının" bölgesel etkileri, Libya-Sudan- Somali gibi "dost ve kardeş ülkelerde" güvenlik, istikrar ve barışın tesisi konularında ortak fikirler teati edildi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye ile Mısır'ın Afrika'da geliştirebilecekleri ortak kalkınma projeleri de toplantı sırasında ele alındı.