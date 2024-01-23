 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'ye yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'ye yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor

Türkiye'nin, perşembeden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Ankara'da hafif kar yağışı beklenirken, İstanbul ve İzmir'de yağmur şeklinde yağışlar görülecek. Vatandaşlar sis ve pus hadiselerine karşı dikkatli olmalı.

Türkiye\'ye yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor
23.01.2024 - 16:01,
Abone Ol

Türkiye'nin, perşembeden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye'nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, " Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu'da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların yarın da devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistem"

Yurdun geri kalanında havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı ancak gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görüleceği bilgisini veren Şahbaz, şöyle devam etti:

"Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak."

Şahbaz, cuma günü İç Anadolu'da Sivas dışında hafif şiddette kar yağışlarının görüleceğini dile getirerek, "Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Alçak kesimlerde ise yağmur şeklinde yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu

Ankara'da cuma günü hafif kar yağışı beklediklerini dile getiren Şahbaz, hava sıcaklıklarının yarın sıfırın altında 3 ila 5, perşembe ve cuma ise sıfırın altında 2 ila 4 derece arasında değişeceğini kaydetti.

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Şahbaz, "Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişiyor. Perşembe günü Avrupa yakası çok bulutlu ancak Anadolu yakasında yağmur göreceğiz, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Cuma günü İstanbul genelinde yağmur şeklinde yağışlar bekliyoruz. Sıcaklık da 3 ila 8 derece arasında değişecek." bilgisini verdi.

İzmir için 3 gün yağış beklemediklerini dile getiren Şahbaz, "Çarşamba-perşembe günleri hava parçalı az bulutlu olacak. Cuma günü bulutluluk biraz daha artıyor ancak yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da çarşamba 5 ila 12 derece, perşembe 4 ila 13 derece, cuma 6 ila 13 derece arasında değişecek." dedi.

Şahbaz, olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Önümüzdeki iki gün özellikle yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadiselerine vatandaşlarımızın dikkatli olmasını tavsiye ederiz. Yollarda görüş mesafesinin daralmasından ya da sisin meydana getireceği buzlanma ve yolda kaygan zemin oluşturmasından meydana gelebilecek kazalara karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Ayrıca sisin etkisiyle hava kalitesindeki azalma dolayısıyla solunum yolu hastalıkları olan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karadeniz, Türkiye, kar, Çevre, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'ye yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika


21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı.
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Son Dakika
21:54 Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Gol Sesleri Çıkmadı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:05:06. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'ye yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement