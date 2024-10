Türkiye Yüzyılı Hedefi TEKNOFEST'te

Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve topyekun kalkınma koşusunu birlikte sürdüreceğini belirterek, "Böylelikle kalkınma ve Cumhuriyet'imizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapma hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, AA muhabirine, etkinliğin son gününde değerlendirmede bulundu. Çarşamba günü başlayan TEKNOFEST'i tamamladıklarını, ziyaretçi sayısının bugünkü katılımla birlikte 1 milyonu geçtiğini vurgulayan Kacır, böylece Akdeniz ve Adana tarihinin gelmiş geçmiş en büyük etkinliğine imza atıldığını söyledi. Kacır, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu TEKNOFEST'te de milletin 7'den 77'ye "Milli Teknoloji Hamlesi"ne, tam bağımsız Türkiye idealine çok güçlü şekilde sahip çıktığını ifade etti.

Festivale Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin geldiğine dikkati çeken Kacır, 50 yarışmanın finallerini ve ödül törenlerini burada tamamladıklarını, TEKNOFEST yarışmaları arasında en başarılı takımlar arasında ilk kez yapılan TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'ni ve 32 ülkenin en başarılı dron şampiyonlarının yarıştığı Drone Cup'ı gerçekleştirdiklerini anlattı.

TEKNOFEST'in sadece Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde muazzam bir etkinlik olduğuna işaret eden Kacır, her yıl yeni rekorlara milletle birlikte imza attıklarını dile getirdi.

"Türkiye bir özgüven devrimi gerçekleştirdi"

Kacır, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"nde elde ettiği başarılar, savunma sanayisindeki kazanımları ve insansız hava araçlarında dünyada bir numara olmasının pek çok ülkenin dikkatini çektiğini ifade etti.

Böyle bir etkinliği çok sayıda ülkenin büyükelçisinin bizzat görme ve buradan yeni işbirliği olanakları geliştirme arzusunda olduğunu belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Bu yıl da çok sayıda büyükelçiyi burada ağırladık. Kendileriyle uluslararası işbirliklerine açık olduğumuzu konuştuk. TEKNOFEST ve yürüttüğümüz yüksek teknoloji odaklı çalışmalar küresel işbirlikleriyle daha hızlı ve daha yaygın ortaya koyabileceğimiz işler. Biz özellikle dost ülkelerle işbirliklerimizi güçlendirmek istiyoruz. Her daim şunu ifade ediyoruz, teknoloji geliştirme dünyada sadece birkaç ülkenin ve birkaç şirketin elinde olmamalı. Mutlaka çok daha katılımcı bir anlayışla hem dünyadaki pek çok ülkenin hem de her bir ülkede, her bir toplumda farklı kesimlerin dahil olduğu bir süreci birlikte kurgulamalı, inşa etmeliyiz. TEKNOFEST bu yönüyle de aslında teknoloji geliştirme süreçlerini çok daha katılımcı, kapsayıcı kılıyor. Burada yarışmalara katılan gençlerimiz toplumun her kesiminden insanların çocukları. Dolayısıyla biz aslında toplumun bütün kesimlerine teknolojinin kullanıcısı olmakla yetinmeyip, teknolojinin geliştiricisi, üreticisi olma fırsatını sunabilmek adına TEKNOFEST'leri gerçekleştiriyoruz. Bununla da muazzam bir başarı elde ettiğimizi açıkça görüyoruz. Çünkü bu yılın TEKNOFEST'inde 50 yarışmaya 1 milyon 650 binden fazla gencimiz katıldı. Böylelikle Türkiye aslında bir özgüven devrimini gerçekleştirmiş oldu."

"Türkiye uluslararası etkinlikleri düzenlemede çok deneyimli"

Kacır, Türkiye'nin havacılık gibi uzay alanında da iddia sahibi olduğunu, kendi uydularını, görüntüleme, haberleşme sistemlerini geliştirip test edebilen ve üretebilen az sayıda ülkeden biri niteliğini taşıdığını söyledi.

Bu yıl Türkiye'nin insanlı uzay araştırmalarına da adım attığını anımsatan Kacır, astronotlar Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in uzayda gerçekleştirdiği bilim misyonlarının önem taşıdığını bildirdi.

Kacır, böylelikle Türk bilimi ve uzay araştırmaları tarihinde yeni bir sayfa açıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta Milano'da Uluslararası Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi'ne (IAC) katılacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılki kongrede, IAC'nin 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı. Böylelikle 2026'da gerçekleştireceğimiz IAC, ülkemizde bu ana kadar gerçekleştirilmiş en büyük uluslararası bilimsel etkinlik olacak. Buna da doludizgin hazırlanıyoruz. Bu hazırlıklarımızı Milano'da diğer Uluslararası Uzay Federasyonu üyesi ülkeler ve yönetimiyle de paylaşacağız. Türkiye uluslararası etkinlikleri düzenleme konusunda çok deneyimli bir ülke. Antalya muhteşem bir şehir. Ümit ediyorum 2026'da IAC de yine çok heyecan verici geçecek ama biz o kongreye de yine kendi bakış açımızla, özellikle toplumun gençlerin katılımı konusunda yeni adımlar atacak, yenilikler kazandıracağız. Türkiye bilimde, teknolojide, inovasyonda bu yolculuğu doludizgin sürdürecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tam bağımsızlık ideali doğrultusunda bütün bu adımları atıyoruz. Sadece Türkiye'nin istikbali için değil, aslında dünyada pek çok ülkeye ilham kaynağı olabilmek adına da bu başarıları hep birlikte ortaya koyuyoruz."

"Terzi usulü teşvik paketleri hazırlayacağız"

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yerel Kalkınma Hamlesi"ne de değinerek, Türkiye'nin topyekun kalkınmasını önceliklendirdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin 81 ilinin kalkınma yolculuğuna etkin şekilde katılımını çok kıymetli bulduklarını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlayışla önümüzdeki dönemde her bir şehrimizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli harekete geçirecek yeni bir teşvik programı başlatacağız. Böylelikle her bir şehrimize özgü sektörlerde, başlıklarda etkin teşvikler sunarak o alanlarda araştırma, geliştirme ve yatırım süreçlerini hızlandıracağız. TEKNOFEST'leri 1 yıl İstanbul'da, 1 yıl bir Anadolu şehrinde düzenliyoruz. Bu da bizim aslında yerel kalkınma perspektifimizin bir parçasıdır. Biz 81 şehrimizin tümünün en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. İnşallah bu programda her bir şehrimizin farklı sektörlerde öne çıkan potansiyellerini odak alacak ve o şehre özgü terzi usulü teşvik paketleri hazırlayacağız. Ümit ediyorum ki bundan da çok iyi sonuç alacağız. Dolayısıyla Türkiye, bir kulvarda yüksek teknoloji, diğer kulvarda da topyekun kalkınma koşusunu sürdürecek, böylelikle kalkınma ve Cumhuriyet'imizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapma hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız."