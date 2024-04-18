Türklerin Çin Edebiyatına Olan İlgisi Artıyor - Son Dakika
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Türklerin Çin Edebiyatına Olan İlgisi Artıyor

Türklerin Çin Edebiyatına Olan İlgisi Artıyor

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen 'Edebiyatta Çeviri ve Karşılıklı Öğrenme' konulu seminer, Türkiye ve Çin'den yazar ve şairleri bir araya getirdi. Seminerde konuşma yapan Enis Batur, Çin kültürüne yönelik anlayışın artık genişlediğini ve Türk okuyucuların Çin edebiyatının zenginliğine göz atma imkanına kavuştuğunu belirtti. Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon ise Türk yayıncıların Çin'deki kitap fuarlarına ve kültür etkinliklerine aktif katılımının iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini ifade etti.

18.04.2024 20:17
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İSTANBUL, 18 Nisan (Xinhua) -- Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen "Edebiyatta Çeviri ve Karşılıklı Öğrenme" konulu seminer, Türkiye ve Çin'den yazar ve şairleri bir araya getirdi.

Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen seminer, Türklerin Çin edebiyatına karşı giderek artan merakını ortaya koydu. Son yıllarda Türkçeye çevrilen Çince kitap sayısındaki dikkate değer artış ise bu eğilimin bir tezahürü niteliğinde.

Seminerde konuşma yapan şair ve yazar Enis Batur, "Çin'in çok zengin ve geniş bir kültürü var fakat bizim bu kültüre yönelik anlayışımız halen çok kısıtlı. Ancak, Çinceden Türkçeye çeviri çalışmalarında görülen artış sayesinde artık Çin kültürüne dair bilgimizi büyük ölçüde genişletme imkanına sahibiz" dedi.

Batur, Kırmızı Kedi Yayınları'nın 2017 yılında Çin kültürünün zenginlik ve çeşitliliğini göstermek üzere Modern İpek Yolu dergisinin yayımına başlamasıyla birlikte, Çin kültürünün Türk halkına tanıtımı yönündeki çalışmalarda artış yaşandığını kaydetti. Dergide Çin mutfağı, geleneksel tıp ve Çin edebiyatı gibi geniş bir yelpazedeki alanlarda Türkçe yazılar yer alıyor.

Bunun ardından Çinli yazarların kaleminden çıkan çok sayıda ödüllü romanın Türkçeye çevrilmesiyle birlikte Türk okuyucular Çin edebiyatının zenginliğine göz atma imkanına kavuştu.

"Bu çalışmaların iki taraf arasında önemli bir edebi bağın inşasında güçlü bir adımı temsil ettiğini" kaydeden Batur, Türk ve Çinli yayınevlerinin sadece edebiyatı değil, aynı zamanda bir dizi başka kültürel faaliyeti de içine alan bir kültür festivali düzenlemeyi hedeflediğini söyledi.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon, Xinhua'ya verdiği demeçte, Türk yayıncıların Çin'deki kitap fuarlarına ve çeşitli kültür etkinliklerine aktif katılımının iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini belirtti.

Hepkon, bu çabalar sonucunda Kırmızı Kedi'nin Ocak ayında Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki Dünya Sinoloji Merkezi'nde bir ofis açarak Çin'de ofisi bulunan ilk Türk yayınevi olduğunu kaydetti.

Hepkon, "Önümüzdeki dönemde hem roman hem de Kuşak ve Yol İnisiyatifi konulu kitaplar gibi başka alanlarda Çinceden çeviri faaliyetleri yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hepkon, "Haziran'da düzenlenecek Beijing Uluslararası Kitap Fuarı'nda Çinli meslektaşlarımızla anlaşmalarımızı yenilemeyi ve tüm mağazalarımızda Çin edebiyatına ayrılmış bölümler oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde Tarih Bölümü öğrencisi olan Deniz İşcan, Çin edebiyatını Türkçe okumanın kesinlikle yeni bakış açıları kazandırdığına, yaygın Batılı anlatılara meydan okuduğuna ve Türk öğrencilerin analitik becerilerini geliştirdiğine inandığını söyledi.

İşcan, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bilim kurgu ve fantastik edebiyatın tutkulu bir hayranı olarak en büyük arzum Çinli genç yazarların bu türdeki romanlarının tercüme edildiğini görmek" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Türklerin Çin Edebiyatına Olan İlgisi Artıyor - Son Dakika

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