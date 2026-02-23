TÜRKSOY\'un ev sahipliğinde Ankara\'da iftar verildi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ev sahipliğinde Ankara'da ramazan ayı dolayısıyla "Türk Dünyası" iftar programı düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde düzenlenen iftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Zorlu, TÜRKSOY'un çok önemli faaliyetleri üstlendiğini ve adeta Türk dünyasının "ciddi bir buluşma merkezi" haline geldiğini vurgulayarak "(TÜRKSOY) Sadece ülkelerimizin siyasetini değil, elbette kültürlerini de ortaklaştıran, birbirine yakınlaştıran çok önemli bir misyonu üstleniyor." diye konuştu.

23 Şubat'ın önem teşkil eden başka bir yanı olduğuna işaret eden Zorlu, bugün aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının birinci yıl dönümü olduğunu belirtti.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde önemli etkinlik ve faaliyetleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, Türk Dünyası Vizyon Belgesi'ni 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi gününde kamuoyuna açıkladıklarını, bunun da Türk dünyasına verdikleri önemi gösteren çok ciddi bir "başucu kaynağı" haline geldiğini söyledi.

Yaklaşan Nevruz Bayramı'nda önemli bir etkinliği daha gerçekleştirmek için kolları sıvadıklarını aktaran Zorlu, "Yakında Türkiye Büyük Millet Meclisinde de kanun teklifimizi bu yönde getireceğiz." dedi.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifleri ve devlet başkanlarının ortak kararıyla Nevruz'un Türk dünyasının "ortak anma günü" haline geldiğini belirterek "Bugün de idrak ettiğimiz ramazan elbette bizim kültürümüzün, tarihimizin derinliklerini bir araya getiren çok önemli bir buluşma noktası." ifadesini kullandı.

Birliği her sahada güçlendirecek adımları en iyi şekilde atmaya çalışacaklarını söyleyen Zorlu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy'in son dönemde çok ciddi çalışmalar yaptığını, Türk dilinin öğretimi konusunda dünyanın pek çok yerinde yeni ofisler açıldığını kaydetti.

MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Topsakal da 30-35 yıl önce Türk dünyasını kuran büyüklerin olduğunu anımsattı.

Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü olmasının önemine değinen Topsakal, Türk dünyasının birbirine her daim destek olup her şeyi bir adım ileriye taşımak adına bu işlere gönül vereceğini sözlerine ekledi.

TÜRKSOY "eşsiz bir köprü vazifesi" üstleniyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, ramazan ayının Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini, hayırlara vesile olmasını temenni etti.

TÜRKSOY'un farklı coğrafyalarda yaşayan Türk halkları arasındaki kültürel birliği ve kardeşliği pekiştiren eşsiz bir köprü vazifesi üstlenerek kültürel çeşitliliği ve ortak kimliği güçlendirdiğini belirten Ekinci, TÜRKSOY'un çalışmalarına ilerleyen dönemde de gereken her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Ekinci, ortak amaçlarının Türk dünyasını hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha görünür, daha etkin ve daha uyumlu kılmak olduğunu söyleyerek "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi kardeş kuruluşlarımızın gayretleri, Türk dünyası işbirliği mimarisinin bu amaca giden yoldaki en güçlü unsurları arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Bu gayretlerin sonucunda Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinin muhafaza edilerek uluslararası alanda tanıtılabildiğine dikkati çeken Ekinci, "Bu yılın son çeyreğinde ev sahipliği yapacağımız Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde dönem başkanlığını üstlenecek olmamızla birlikte söz konusu gayretlere kardeş kuruluşlarımızla beraber ivme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Türk dünyasının Ankara'daki sönmeyen ocağı"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, ramazanın yalnızca bir oruç ayı değil, gönül terbiyesinin, sabrın ve paylaşmanın yeniden hatırlandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, bu ayın insanın kendini dinlediği, kardeşliğin kıymetini daha derinden idrak ettiği bir "irfan mektebi" olduğunu dile getirdi.

TÜRKSOY'un yalnızca çalışma mekanı olmadığını ifade eden Raev, "Burası,Türk dünyasının Ankara'daki sönmeyen ocağıdır, gönüllerin ısındığı, kültürümüzün diri tutulduğu ve ortak hafızamızın korunduğu bir irfan çadırıdır." diye konuştu.

Raev, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanının devredildiği Özbekistan'ın Andican kentinden getirdikleri özel pirinçlerle kazanlarını kurduklarını aktararak "Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızın aynı kazan etrafında buluşması, ortak kültürümüzün canlı ve somut bir nişanesidir." dedi.

Uzaklıkların gönül yakınlığına dönüşmesinin, farklılıkların aynı sofrada kardeşliğe evrilmesinin Türk dünyasının özü olduğunu vurgulayan Raev, ramazan ayının Türk dünyasına huzur, birliğe kuvvet ve gönüllere bereket getirmesini temenni etti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev başta olmak üzere iftar programını düzenleyenlere teşekkür etti.

Bugünkü iftar sofrasının yalnızca bir "ramazan buluşması" olmadığını ve "kardeşlik havasının" yaşandığının altını çizen Kazakbaev, Türk dünyasının güçlenmesi temennisinde bulundu.