Tutuklu CHP'li Belediye Başkanlarından 23 Nisan Mesajları - Son Dakika
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Tutuklu CHP'li Belediye Başkanlarından 23 Nisan Mesajları

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İstanbul'da tutuklu CHP'li belediye başkanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin sosyal medya üzerinden mesajlar paylaştı. Başkanlar, çocukların bayramını kutlayarak, millet egemenliğine vurgu yaptı.

23.04.2025 12:17  Güncelleme: 13:32
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(İSTANBUL) İstanbul'da, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan belediye başkanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ilişkin mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çocukların bayramını kutladı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurguladı.

Esenyurt belediye başkanlığı görevini yürütürken 30 Ekim'de tutuklanan Ahmet Özer, "Sevgili çocuklar, aydınlık yarınlarımızın temsilcileri, tüm mücadelemiz sizin için." sözleriyle başlayan mesajını önceki 23 Nisan kutlamalarındaki görüntülerden oluşan bir video ile şöyle paylaştı:

"Eşit, özgür ve mutlu bir gelecek için, çocuklarımız için mücadelemizden asla pes etmeyeceğiz. Büyük şairimiz Nazım Hikmet'in de dediği gibi… 'Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler.' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

"Bugün dışarıda olsaydık, tam da bu pozu verirdik"

Bir şafak operasyonuyla tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kızları Duru ve Deren'in çizdiği resmi paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aklıma, Beşiktaş'ta minik komşularımızla birlikte kutladığımız o güzel anlar geldi. 'Çocuklar gibi şen olmak' ne demek ben Beşiktaş'ın çocuklarından öğrendim. Ben de Beşiktaşlı çocuklarla bir aradayken 'çocuklar gibi şen'dim. Burada, hücremdeyken bile içimi ısıtan bir resmi paylaşmak istiyorum sizlerle. Kızlarım Duru ve Deren bizi çizmişler. El eleyiz… Evlatlarımın ellerinde bayraklar var. Bugün dışarıda olsaydık, tam da bu pozu verirdik. Olsun… Umudumu bir an bile kaybetmiyorum. Özgürlüğüme kavuştuğumda, kızlarımla el ele, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu anlamlı bayramı yine çocuklarımızla birlikte gönlümüzce kutlayacağız. ve milletin egemenliğinin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hep birlikte haykıracağız. Hür olduğumuz, yan yana durduğumuz bayramlarımız olsun. Hasretle, sevgiyle… Rıza Akpolat, 23.04.2025, Silivri"

"Bu bayram evlatlarla kucaklaşamıyorum ama..."

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da 23 Nisan mesajını kısa bir video ile paylşatı. Çalık'ın çocuklara mesajı ise şu şekilde:

"'Bir milletin çocukları, o milletin geleceğidir. Çocuklarımıza sahip çıkalım'" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüdük; çocukların karnı tok, güvende ve mutlu olduğu bir kent için gece gündüz çalıştık. Yollar, parklar, kreşler… Tüm icraatlarımız, hizmetlerimiz önce çocuklar için tasarlandı. Her an çocukların gözünden baktık kente. Her gülen yüzü, en büyük kazanım saydık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu bayram evlatlarla kucaklaşamıyorum ama gülüşlerinin hayali bile kalbimi ısıtmaya yetiyor. O hayalle güç buluyor, o umutla yolumu kaybetmiyorum."

"Millet ne iradesinden, ne vicdanından, ne de egemenliğinden ödün vermemiştir"

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 23 Nisan mesajı şöyle:

"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.'" Son dönemde yaşananlar bir kez daha kanıtlamıştır ki; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri milletimizin zihninde ve kalbinde güneş gibi parlamaktadır. Millet ne iradesinden, ne vicdanından, ne de egemenliğinden ödün vermemiştir. Hepimizin göz bebeği çocuklar çok yaşasın, özgür yaşasın, eşit fırsatlarla mutlu bir hayat sürsün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! MİLLET BÜYÜKTÜR!"

"Silivri zindanlarına umut yollayan evlatlarımız; her şeyin en güzelini hak ediyor"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de, çocuklardan kendine gelen mektubu paylaşarak 23 Nisan'ı şu şekilde kutladı:

"Sevgili Emir, Sevgili Esin ve Gözlerindeki Işıltıyla Geleceği Aydınlatan Tüm Çocuklar; Ben de sizleri seviyorum. Doğup büyüdüğüm semtim Beykoz'u, masmavi gökyüzünü, biricik evladım Ali'yi nasıl seviyorsam… Bu güzel ülkenin tüm çocuklarını, yüreği tertemiz gençlerini de öyle seviyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği gibi 'Çocukları sevmek, vatanı sevmek demektir.' Onlar, bu ülkenin yarınlarını inşa ediyor. Silivri zindanlarına umut yollayan evlatlarımız; adil, özgür bir geleceği ve her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu bayram ayrı düşsek de kalbim sizlerle atıyor. Her birinizin gözlerinden öpüyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Alaattin Köseler. Beykoz'un Seçilmiş Belediye Başkanı. Nisan 2025/ Silivri"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutuklu CHP'li Belediye Başkanlarından 23 Nisan Mesajları - Son Dakika

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