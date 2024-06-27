Tuzla Belediyesi Türkiye\'nin İlk Kutup Bilim Evi Buluşmasına Ev Sahipliği Yaptı

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, TÜBİTAK projesi kapsamında düzenlenen Türkiye'nin ilk Kutup Bilim Evi buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye Antarktika Elçisi Sinan Yirmibeşoğlu, "Depremzede öğrenciler ve ailelerinin de özellikle bu projede yer almasını istedik. Hedefimiz, öğrencilerimizin yaşadığı acıları bir nebze olsun azaltabilmek ve gelecekte AFAD gibi farklı kurumlarımızdan da destek alarak afetlere daha iyi nasıl hazırlanılacağını öğretmek" dedi.

Türkiye'nin ilk Kutup Bilim Evi, depremzede öğrencileri ağırladı. Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğindeki buluşmada gündem, buzullar, deniz seviyesi yükselmesinin ve iklim değişikliği oldu. 'Nehrin Çocukları Risklere Karşı' isimli projede, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana illerinden gelen 13'ü misafir öğrenci ve öğretmen olmak üzere, toplam 60 katılımcı yer aldı. Öğrenciler Tuzla Kutup Bilim Evi'nde, buzullar hakkında bilgi edinmenin yanı sıra sıfırın altında 17 derecede tasarlanan deney odasını ziyaret etme imkanı da buldu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırma Enstitüsü ARGE Personeli ve Türkiye Antarktika Elçisi Sinan Yirmibeşoğlu, Türkiye'den Antartika 'ya giden ilk kadın bilim insanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un projede eğitmen olarak yer aldığını söyledi.

"Özellikle depremzede öğrencilerin projede yer almasını istedik"

Sinan Yirmibeşoğlu, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Projemiz Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4004 Doğa Okullarını destekleme projesi kapsamında içerisinde ilkokul öğrencilerini barındırdığı 125 projeden geçen tek proje olma özelliğine sahip. Bu projeye, benim gibi TÜBİTAK'tan Prof. Dr. Burcu Özsoy gibi hocalarımızla eğitmenlik sağlıyoruz. Proje kapsamında, 6 gün boyunca gerçekleştireceğimiz 22 farklı etkinlik ile hem çocuklarımızı deprem, afet, sel bilincine eriştiriyor hem de kutup bölgelerine kadar bizi hangi felaketlerin beklediğini, iklim değişikliği karşısında dünyada neler olabileceği hakkında çocuklarımıza farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. 6 Şubat deprem depreminden etkilenen illerimizdeki öğrenciler ve ailelerinin de özellikle bu projede yer almasını istedik. Oradan gelen öğrencilerimizin, yaşadığı acıları bir nebze olsun azaltabilmek ve gelecekte AFAD gibi farklı kurumlarımızdan da destek alarak afetlere daha iyi nasıl hazırlanılacağını öğretmek hedefimizdir.

"4'üncü Ulusal Kuzey Kutup Seferi'mizin ilk ekibi yola çıktı"

Bugün Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi'nin içerisinde geçtiğimiz yıllarda kurduğumuz Türkiye'nin ilk Kutup Bilim Evi'ndeyiz. Dünyada Antarktika'ya çok önemli seferleri gerçekleştiren ülkeler bulunuyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Şu an 30'a yakın ülkenin Antarktika'da bilim üssü bulunuyor ve bizim de Antarktika'da bir yapımız var. Kutup Bilim Evi'nde ise öğrenciler kapıdan içeri girdiği andan itibaren Türkler, Antarktika'da ve Kuzey Kutbu'nda neler yapıyor onu öğreniyorlar. Hatta bugün 4. Ulusal Kuzey Kutup seferimizin ilk ekibini de yolcu etmiş olduk. Aynı gün çocuklarımızı Kutup Bilim Evi'ne getirerek gelecekte onların da bu seferlerde yer alacak araştırmacılar olmalarını aşılamaya çalışıyoruz."

Projeye katılan depremzede öğrencilerin velileri ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Emel Örnektopcu: "6 Şubat felaketlerinin yaşandığı bir şehirden geliyoruz. Acaba bu çalışma, yaşadıklarımızı tetikler mi diye kaygı ederken, tam tersi çocuklarımıza iyi geldiğini gördük. Oldukça eğlendiler, süreci birlikte aştığımızı düşünüyoruz."

-Elif Başakdolu: "Hepimiz 6 Şubat depremini yaşadık. Onunla ilgili tekrar bir farkındalık oluşsun diye geldik buraya. Afet eğitimi ile ilgili etkinlikler çocukların da bizim de hoşumuza gitti. Tekrar bir farkındalık yaşandı. Kutup evi ile ilgili daha önce hep sanal çalışmalar izliyorduk ama bugün birebir gördük. Bizde tekrar gelmek istiyoruz öğrencilerimizle birlikte."

-Asya Kayacan: "AFAD'ı gezdik deprem risklerine karşı ne yapabileceğimizi öğrendik. Burada kutupların erimesi ile ilgili bilgiler aldık. Deprem, ne zaman geleceği belli olmayan bir şey ve ona hazırlıklı olmalıyız."