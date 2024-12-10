UCM'den Tutuklama Kararı Olan Gallant, McGurk ile Görüştü

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Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte hakkında tutuklama kararı çıkardığı eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Washington'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya geldi.

UCM tarafından hakkında tutuklama kararı olan İsrailli eski bakan Gallant, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gallant, ABD'nin Orta Doğu politikasının şekillendirilmesindeki isimlerden biri olan McGurk ile görüşmesinden bir kare paylaştı.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde Gallant, Gazze'de yakın zamanda ateşkese ulaşılmasının "gerçek bir ihtimal" olduğunu belirtti.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Netanyahu ve Gallant'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üye tüm ülkelerle birlikte Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamına yakını ile Afrika ülkelerinin çoğunluğu dahil UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı belirtiliyor.