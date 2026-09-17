Uçum: 360 milletvekiliyle seçim yenilenirse 16 Nisan 2028\'de sandık kurulur

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin yenilenmesi kararının 360 milletvekiliyle alınması halinde seçimin 16 Nisan 2028'de yapılacağını belirterek, 2027 yılının son çeyreğinde seçim yapılması ihtimalini düşük gördüğünü söyledi. Uçum, "Terörsüz Türkiye" Abdullah Öcalan'ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görevlendirileceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uçum, seçim tarihine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alınması halinde seçimin 16 Nisan 2028'de yapılacağını söyledi. Uçum, 2027 yılının son çeyreğinde seçim yapılabilme ihtimalini düşük gördüğünü, mart ya da nisan ayında seçim yapılabileceğini belirtti.

"ÖCALAN'A ALT KOMİSYONDA GÖREV VERİLECEK"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uçum, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Uçum, kurul bünyesinde dört alt komisyon oluşturulduğunu ve Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a görev verileceğini açıkladı.

Öcalan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte PKK'ya kendini feshetme çağrısı yaptığını hatırlatan Uçum, Öcalan'a verilecek görevin farklı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini belirten Uçum, bunun Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi yerine getirebilmesi amacıyla oluşturulduğunu ifade etti.

Uçum, Öcalan'a bir konut verilmesinin serbest bırakılma anlamına gelmeyeceğini belirterek, "Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bedellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır" dedi.

"GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ ORTAMI SAĞLAMAKTAN İBARET"

Terör meselesinde muhatabın Öcalan olduğunu vurgulayan Uçum, şöyle konuştu:

"Örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandırdıysa feshedecek de odur. Öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir sağlanan imtiyaz değildir. Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir bunun dışındakiler doğru değildir.

Hükümlü üzerinden diyalog yürütüyorsan terör örgütünün tasviyesine iliştin, bunun hukuka aykırı bir durumu yok. Rutin dışı süreçler rutin dışı yöntemlerle çözülür… Rutin yöntemlerle yönetemezsiniz."

"MGK KARARI EKİM VEYA KASIM AYINDA ÇIKABİLİR"

Uçum, PKK üyeleri için altı aylık başvuru süresinin başlaması anlamına gelen Milli Güvenlik Kurulu kararının ekim ya da kasım ayında çıkabileceğini söyledi.

Sürecin ilerlediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uçum, Irak Başbakanı'nın açıklamasına ve Dışişleri Bakanı'nın Suriye ziyaretine işaret ederek, pratik süreçlerin yürüdüğünü belirtti.

Uçum, "Kasım ayına MGK kararının yetiştirilmesi, teyit ilanı saha süreçlerine göre olacağına göre ilerleme var ki bu işin olabileceği yönünde değerlendirme var" dedi.

MGK kararının sürecin "tespit" ve "teyit" ayağını oluşturacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulun, PKK/KCK terör örgütünün ve örgüte bağlı oluşumların fiili varlığının sona erip ermediğini ve silah ile mühimmatların teslim edilip edilmediğini tespit etmesinin ardından hazırlanacak rapor MGK'ya sunulacak.

"DEMİRTAŞ'IN BAŞVURUSUNDA KARARI MAHKEME VERECEK"

Mehmet Uçum, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin de değerlendirmede bulundu. Demirtaş'ın da aynı yasa kapsamında başvurusunun önünde herhangi bir engel bulunmadığını kaydeden Uçum, başvurunun mahkeme tarafından değerlendirileceğini söyledi. Uçum, "Kişi bakımından, örgüt bakımından dosyası kapsama giriyor mu bu değerlendirilecektir kararı ilgili mahkeme verecektir" dedi.